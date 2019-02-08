能源盤後—美中貿易談判恐生變、經濟成長減緩 導致油價下挫逾2%

川習會傳出可能不會在 3 月最後期限之前舉行，市場擔心美中之間的貿易戰將繼續下去，引發投資人的擔憂未來一年全球經濟下滑程度將超出預期，連帶衝擊能源需求。

圖: CNBC，西德州原油日線

西德州 3 月中級原油期貨價格下挫 1.37 美元，收在每桶 52.64 美元，跌幅 2.5%；布蘭特 4 月原油期貨價格下跌 1.05 美元，收在每桶 61.64 美元，跌幅 1.7%。

「油價今年以來的漲勢可能將暫停，主要在於市場開始擔心全球經濟成長可能將不如預期。美中貿易談判、全球經濟成長和未來一年的原油需求似乎都存在不確定性」，Tradition Energy 市場研究主管 Gene McGillian 表示。

同時他也表達，市場更擔心全球對於石油的需求是否足以吸收美國不斷增長的原油產量。

周四，油價出現壓力的另一原因為 EIA 於周三公布上周美國原油庫存增加，即使增加幅度低於預期，但美中貿易談判可能出現新變數，加上歐盟調降未來經濟成長預估，導致庫存增加的議題被放大。

此外，石油輸出國組織 (OPEC) 石油產量下降，以及美國制裁導致伊朗和委內瑞拉將使原油供應減少，許多分析人士預計今年原油市場有機會出現供需平衡。但也有另一派說法認為，這些產油國今年可能不會嚴格遵守去年達成的減產協定。

今年以來油價漲幅約 20%。