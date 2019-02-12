【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股新春開紅補漲 後續靜待中美貿易談判

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 74 點至 9998 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 6.25 點，電子期轉為正價差 0.29 點，金融期逆價差擴至 - 1.09 點。現貨部分，三大法人買超 148.66 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2672 口至 26116 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2486 口至 52906 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1215 口至 24830 口。

今年春節台股長達 11 天的休市期間中，外國股市前三分之二的時間呈現強勢走高，但由於川普表示不會在 3 月 1 日貿易協議前和習近平見面，給市場對貿易談判的樂觀期待交了一盆冷水，讓國際股市在台股春節的後半段呈現漲多拉回的態勢，不過這段期間美股三大指數仍有高達 2% 以上的漲幅，帶動週一台股紅盤開出，一舉突破萬點大關，檯面上除台積電領軍上攻外，主要權值股大立光與聯發科亦提供不少火力支援，惟中場過後賣壓浮現略為收斂漲幅，終場加權指數上漲 71.99 點或 0.725%，收在 10004.25 點，成交量能 1323.6 億，較前一日增加 291.45 億。技術面觀察，週一日 K 跳空開高攻上萬點關卡，不過高檔留上影線且日 KD 高檔死亡交叉向下，短線指數有逢高拉回壓力。目前中美將在北京繼續進行副部長級談判，預計至 2 月 15 日會有較進一步結果，建議投資人持續密切關注相關消息，待結果明朗後再行進場。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，OI 大量支撐壓力區維持在 9900~10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.39，VIX 指數下降 1.01 至 14.75，而外資在 call 的操作上也相對 put 較為積極的加碼，特別可留意到法人對 put 的加碼程度並不高，但二月份 put 的波動度卻增高至 18.04%，顯示小額投資人在選擇權市場採取逢高偏空押注，整體而言，選擇權許多跡象都顯示市場架構呈現中性偏多。 (永豐期貨研調)

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