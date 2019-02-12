

◆盤勢分析

1. 在市場關注美、中貿易談判，以及美國政治人物設法要避免政府再次停擺的情況下，美股週一走勢呈現整理格局，終場漲跌互見，道瓊指數呈現小跌，S&P500、NASDAQ、SOX 則是呈現小漲格局。美股四大指數短線略有拉回，惟上升趨勢沒有破壞，短多格局不變。

2. 農曆年期間美股呈現大漲，費城半導體大漲 5% 以上，激勵台股豬年開紅盤呈現開高走高，除塑膠股外，各類股均有上漲，電子、食品、紡織漲幅較大，終場指數上漲 71.99 點，漲幅 0.72%，以 10004.25 做收，成交金額放大至 1321.88 億元。

3. 觀察台股技術面，元月初以來緩步盤堅格局不變，60 日均線於元月上旬止跌上攻後，目前穩定上揚中，台股短、中期均線呈現多頭排列，逐漸有利於多頭。不過，台股短已經累積不小漲幅，日 KD 指標又來到高檔超買區，且去年 12 月初 10148 高點，以及走跌的半年線目前在 10138 附近，在型態與均線壓力在即下，預料指數或將進入震盪，惟走揚的 60 日均線將提供強勁支撐，預料台股震盪回檔空間有限，操作上宜採震盪逢回策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 130.41 億元、投信 - 1.18 億元、自營商 + 19.43 億元，三大法人合計買超 148.66 億元。

4. 在櫃檯市場部份，週一上漲 1.80 點，漲幅 1.39%，收在 131..71，櫃檯市場指數持續創下波段新高，並且領先集中市場指數突破半年線壓力，佔櫃檯市場權值個股 3105 穩懋、6147 頎邦、6121 新普成為週一強勢指標。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.71%、金融 - 0.28%、非金電 - 0.36%、櫃檯市場 + 1.39%，權值電子股表現亮眼，帶動指數上攻，且帶動整體電子股攻勢，操作上權值電子股值得留意外，IC 設計、PCB、網通、連接線器、MWC（手機零組件）亦值得留意；金融股表現仍然分歧，在權值金融股股價沒有回穩前，操作上僅能個股因應；至於非金電，則是聚焦個別族群，水泥、食品、越概、風電、生技較值得留意。

6. 在電子股部份，週一權值電子股 2330 台積電、3008 大立光、2301 光寶科、2454 聯發科、2382 廣達皆有亮眼表現，帶動週一電子股攻勢，權值電子股值得留意外，IC 設計、PCB、網通、連接線器、MWC（手機零組件）亦值得留意。IC 設計指標股 6462 神盾、2458 義隆電、3454 晶睿、5269 祥碩，操作上或可留意 2379 瑞昱、3034 聯詠、6202 盛群；PCB 指標股 4927 泰鼎 - KY、6213 聯茂、6278 台表科，操作上留意 3037 欣興、3044 健鼎、6552 易華電；網通指標股 3596 智易、4977 眾達 - KY、3081 聯亞，操作上留意 5388 中磊、2345 智邦；連接線器聚焦 3023 信邦、5457 宣德、3533 嘉澤；MWC（手機零組件）近期最強勢指標 2439 美律、3105 穩懋、3324 雙鴻、6121 新普，操作上留意 4915 致伸、5264 鎧勝 - KY。

7. 報載 6278 台表科公布 108 年 1 月營收約為 33.43 億元，月成長 10.12%，創下六年同期新高，年成長達 44.7%，股價創下波段新高，短、中多格局不變。

8. 在金融股部份，佔權值指標股 2881 富邦金、2882 國泰金持續偏弱整理，甚至有再破底的疑慮，金融股僅有零星個股表現，例如 2880 華南金、2884 玉山金、5880 合庫金，在權值指標金融股沒有回神前，對於整體金融股操作上仍須相對保守。

9. 明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數新增 5876 上海商銀 1 檔，在全球小型指數、全球微型指數成分股不變，調整結果將於 2 月 27 日收盤後生效。

10. 至於非金電，近期仍是聚焦個別族群，水泥、食品、越概、風電、生技較值得留意，水泥焦點在 1101 台泥、1102 亞泥；食品指標股 1227 佳格、1702 南僑；越概指標股 1477 聚陽、4414 如興、9802 鈺齊；風電指標股 1519 華城、3708 上緯投控、9958 世紀鋼；生技股製藥指標 1795 美時、2104 中橡、4123 晟德，操作上留意 1760 寶齡富錦；醫材股指標 4736 泰博、4126 太醫，操作上留意 4107 邦特、4104 佳醫；醫美股聚焦於 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY。

