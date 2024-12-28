〈熱門股〉疫情接踵而來 這4檔防疫概念股周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-28 10:10
日前國內流感、麻疹疫情延燒，中國又傳出人類間質肺炎病毒 (hMPV) 大流行，帶動防疫概念股本周強勢表態，其中 4 檔防疫概念股周漲逾 2 成，包括熱映 (3373-TW)、優盛 (4121-TW)、康那香 (9919-TW) 與恆大 (1325-TW)，且週四 (26 日)、周五 (27 日) 連拉 2 根漲停。
國內目前有流感及麻疹疫情，疾管署公布國內上周流感新增 23 例重症，6 例死亡個案，本周進入流行期。麻疹群聚事件方面，指標個案為一名中部 40 多歲男性，自越南返台後因身體不適就醫，並確診麻疹，引發醫院相關接觸的陪病家屬及醫護人員群聚感染，目前總計確診 12 名。
此外，中國日前發布全國呼吸道傳染病監測狀況，指出人類間質肺炎病毒感染數逐漸增加，帶動防疫概念股群起大漲。
體溫計熱映漲勢最為強勁，本周漲幅 24.87%，周五漲停鎖住 24.6 元，股價寫 5 個月以來新高，站上所有均線；藥妝通路商優盛本周漲 22.57%，周五漲停鎖住 19.55 元。
口罩股則有康那香及恆大，康那香本周漲 21.68%，周五漲停鎖住 21.056；恆大本周則漲 20.36%，周五漲停鎖住 30.45 元。
至於三大法人本周籌碼動向，三大法人著墨並不多，雖然連續 3 個交易日買超熱映、連續 5 個交易日買超優盛，不過本周僅買超熱映 80 張、買超優盛 55 張。另外，三大法人本周賣超康那香 234 張，買超恆大 195 張。
雖然本周防疫概念股大漲，不過熱映、優盛、康那香及恆大今年營運相對疲軟，4 家廠商前三季都呈現虧損。累計今年前三季熱映稅後虧損 2357 萬元，優盛稅後虧損 1600 萬元，康那香稅後虧損 2.89 億元，恆大稅後虧損 1100 萬元。
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