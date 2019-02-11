手機升級趨勢明確 外資力挺大立光 調升目標價到4900元

大立光 (3008-TW)5 日公布 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%，但仍較去年同月的 35.16 億元下滑 4.82%，在此業績表現下，外資最新報告力挺大立光，美系外資重申「加碼」評等，目標價由原先的 4100 元調高至 4200 元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價上看 4900 元。大立光今日盤中大漲逾 4%，並站上 3945 元。

美系外資看好手機光學鏡頭今年升級趨勢明確，美系外資預估，大陸手機品牌華為的 P30 Pro 可望以搭載 4000 萬畫素、2000 萬畫素及 800 萬畫素 3 鏡頭組上市，達 5 倍光學變焦。

繼華為之後，還將有 Oppo R19 Pro 及 Vivo NEX 2 等，主鏡頭也可望升級至 4000 萬畫素及 3 鏡頭，產品可望在第 2 季發表並上市銷售，看好大立光將受惠，報告並重申「加碼」評等，目標價調高至 4200 元。

此外，另一家美系外資也強調，韓國 Samsung 將在 MWC 發表 Galaxy S10，加上中國大陸多家智慧型手機廠商將發表多款搭載 3 鏡頭等設計新機，大立光將可因此設計趨勢受惠，重申「買進」評等，目標價上看 4900 元。

大立光在 2019 年 1 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品 10% 以內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較去年 12 月的比重提高。