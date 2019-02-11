神基開春報喜 元月營收逾20億元雙增 轉投資豐達科大豐收

強固型工規筆電品牌業者神基 (3005) 營運持續保持成長軌跡，進入 2019 年元月，單月合併營收以 20.6 億元較上月增加 1.3%，年增率亦逾 2%。旗下金屬機殼廠華孚 (6235) 進入淡季，元月合併營收以 2.74 億元較上月減少 8.3%，同比則下滑 19.65%，低於市場預期。華孚週一 (11 日) 新春開紅盤股價逆勢下跌逾 3%，終場收 17 元。



神基元月業績維持逾 20 億元的高檔水準，今年受惠強固型工規筆電品牌市佔率擴大，加上汽車零組件業務新產能開出，均提供成長動能，加上旗下持股逾 39% 的航太扣件廠豐達科 (3004) 去年每股可望大賺逾 5.5 元，去年 12 月每股賺 0.55 元，對神基的挹注將擴大。



因今年展望良好，週一神基股價開紅盤收 46.15 元，上漲 1.43% 或 0.65 元，再創波段新高價。