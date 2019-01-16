威潤與台師大、虎尾科大產學合作 規劃合作設立公司 拼產業升級

威潤 (6465) 週三 (16 日) 宣布與臺灣師範大學及虎尾科技大學產學合作，期望透過此舉，研發出創新多能源智慧管理技術，並建立暢通的產學合作管道。威潤指出，與台師大與虎尾科大的產學合作，乃三方共同針對智慧型多能源管理系統之最佳演算軟體，與具主動式電力分配能力的多進多出直流 / 直流轉換系統等主題進行研發。



威潤董事長湯潤濶表示，創新科技是帶動產業發展的驅動力，而大學則是研發新技術的重要基地。威潤希望透過和台師大、虎尾科大產學合作的方式，取得技術多元發展上的協助。



此次威潤是與台師大的車輛與能源工程學系、電機工程學系以及虎科大車輛工程系，共同合作開發智慧型多能源管理系統之最佳演算軟體與具主動式電力分配能力之多進多出直流 / 直流轉換系統，建立多能源智慧管理系統之軟硬體關鍵技術，以提高能源使用效益。



此外，威潤亦規劃將此關鍵技術導入其產品中，樹立在市場上的獨創性與領先性。威潤指出，合作技術開發僅是第一步，未來也計畫與台師大、虎尾科大及相關領域之專業人才合作成立公司，以建立先進技術優勢，持續研發衛星定位監控裝置並跨足智慧能源管理。