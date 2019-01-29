創業家結盟中華電信Hami Point搶攻點數經濟 春節檔期動能添柴

農曆新年倒數一週，年貨採購潮正值高峰，創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集、好吃市集多箭齊發策略以搶攻春節商機，今再宣布與中華電信(2412)Hami Point 結盟，攜手擴大點數經濟，即日起透過 Hami Point 官網下單購買生活市集、好吃市集兩大平台商品，筆筆皆可享最高 4% 點數回饋，強勢滲透全台超過 800 萬 Hami Point 用戶的消費場景，可望帶動新客消費力道，並為新春大檔業績再衝刺一波全新動能。根據財團法人台灣網路資訊中心公布的「2018 年台灣網路報告」，國內整體上網率高達 87%，而隨著民眾對於網路購物的依賴性逐年提高，也凸顯電子商務的成長動能可望持續提升。



創業家指出，自去年 9 月起全面試行點數回饋，成功推升消費頻次，更帶動整體回購率成長至 83%，顯見點數經濟後勢可期，而此次與中華電信 Hami Point 結盟合作，除了期許在農曆年前為新春大檔商機再衝刺一波消費力，更是為 2019 上半年的策略結盟佈局再添新夥伴。



創業家總經理廖家欣表示，今年以「三購」戰略迎戰價格高度競爭的零售市場，其中一大策略則以點數經濟為核心，而透過與中華電信 Hami Point 的合作，也正式宣告啟動多元點數生活圈的建構，接下來預計持續攜手各方策略結盟夥伴，擴大點數回饋力度，期許能更廣泛服務各類消費族群、刺激消費回購率，同時推升新客流量，進而全方位掌握點數商機。