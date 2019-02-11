iPhone成票房毒藥 日本電子大廠紛紛調降財測

根據日本八大電子廠的最新財報，除了村田製作所 (6981-JP) 及羅姆 (Rohm，6963-JP) 之外，其餘的六家電子廠，皆下修了 2019 年度 (截至 3 月) 的預估營業利益。這六家電子廠分別為，京瓷 (6971-JP)、日本電產 (6594-JP)、TDK(6762-JP)、Alps Alpine(6770-JP)、日東電工 (6988-JP)，以及美蓓亞 (Minebea，6479-JP)。各家公司的下修金額，合計超過 1000 億日圓。這個數字，也是繼當年 iPhone5 的銷售狀況下滑後 (2013 年 3 月期)，所出現的最糟表現。

根據蘋果 (AAPL-US) 最新財報，iPhone 在去年第 4 季的銷售年減 15%，單在中國市場的下滑幅度就高達 27%，而在日本也出現了 5% 的減少。iPhone 銷量的影響，也直接的反應在各家電子廠的業績上。

iPhone XR (圖：AFP)

這八家公司在 2019 年度 (截至 3 月) 的前三季 (4 - 12 月) 營業利益，和上個年度的同時期相比，增加了 4%。然而，在 2018 年 10 – 12 月需求大幅滑落，減少了 15%。由於中美貿易戰及中國景氣衰退影響，不僅拖累了智慧型手機的銷售，汽車與工具機的需求也都受到波及。TDK 的常務執行董事山西哲司表示，「12 月的訂單，只有 7 – 9 月平均值的 7 成水準」。

然而，止有少數廠商認為未來的需求會進一步下滑。這八家廠商在 2019 年 1 – 3 月期的營業利益，其合計總額預估將年增 20%。Alps Alpine 的高層認為，「1 – 3 月期的業績雖不會出現大幅度的回升，但也不會更惡化」。美蓓亞的執行董事米田聰則認為，「在 4 月之後，需求將會回溫」。

值得注意的是，近幾年來，各家電子廠的業績，都受到智慧型手機銷售狀況所左右。在短期間內，就對公司的業績造成巨大影響。中國景氣衰退也似乎告一段落，有日本的證券業者認為，「各家廠商的展望似乎都趨於樂觀」。

今後，各家電子廠，能否脫離目前過度依賴智慧型手機發展的現狀，有可能決定廠商未來的生死存亡。

業界龍頭的村田製作所，在智慧型手機市場的需求逐漸疲軟下，在車用電子市場則是開拓了另一片天。2019 財年 (3 月截止) 的營業利益，預估年增 68% 為 2750 億日圓，和先前的預估數字相同。該公司董事竹村善人表示，該公司「累積了許多的剩餘訂單」。

而同樣下修了全年度財測的 TDK，在車用電容器的業績則是繳出了漂亮的成績單，預估營業利益將增加 23%。