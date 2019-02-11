中美車市衰退 日系車廠聚焦東南亞

對日本汽車製造業而言，中美兩國是相當重要的市場，然而，中美車市先後出現衰退跡象，也讓東南亞車市嶄露頭角。美國市調公司「Frost & Sullivan」資料顯示，泰國、印尼、馬來西亞，這三個國家在 2019 年的新車需求量，將超越 2018 年的銷售量。在經濟成長支撐下，基礎建設的開發、國內消費的成長，都對車市有所助益。也將加速日系汽車製造廠，在東南亞的布局。

處處都是日系車輛的東南亞街頭 (圖：AFP)

調查數據指出，成長力道最為強大的是泰國。預估的銷售數字為年成長 5.5% 達 110 萬 7800 輛。泰國政府所推動的「東部經濟走廊」(EEC)，在石化、能源及汽車產業上，預估的產值將達到泰國 GDP 的 1/5，商機極為龐大。在這項開發計畫所使用到的各式商用車輛，將有很大的成長空間。

而在印尼方面，預估的銷售數字為年增 4.2% 達 119 萬 2700 輛。印尼政府表態，將挹注政府預算來擴大民間投資，新車市場也因而被看好。

馬來西亞平緩的通貨膨脹，以及被認為相對穩健的經濟表現，也預測車市會有 1.4% 的年成長率，達 60 萬 9700 輛。

日系車廠為了在東南亞市場站穩腳步，也是動作頻頻。豐田 (7203-JP) 於 2019 年，將在印尼導入新款 MPV「Avanza」，這個車款在當地每月可賣出 1 萬輛以上。

而在最新財報中表示，「東南亞的銷售支撐了公司業績基礎」的馬自達 (7261-JP)，在泰國及越南的小型車銷售情況也很亮眼。將擴大在當地的銷售網，並提高店面的質量，打造出良好的品牌形象。

三菱汽車 (7211-JP) 則是提高在東南亞當地的零件自給率，將部分原本在日本生產的引擎，改由合作夥伴日產 (7201-JP) 的印尼工廠生產，將零件自給率由 6 成提高到 7 成。

三菱汽車的池谷光司副社長表示，透過提高在當地的零件自給率「在可能的範圍內，控制匯差所可能帶來的風險」。並希望藉此擴大當地生產零件的出口量。此外，三菱汽車在當地以泰幣作為主要的支付貨幣，「在增加從印尼出口到泰國等其他東協國家時，也可有效的應付各新興國家的各種貨幣」，池谷副社長補充說道。

在另一方面，在東南亞市場，有受到先進國家經濟走向影響的疑慮。Frost & Sullivan 的 Mobility 部門產業分析師林更紗指出，在馬來西亞，「一般家用車款占了新車市場 8 成以上規模，就很容易受到各種巨集經濟指標影響」。

東南亞的眾多產業依賴出口，中美貿易戰也有可能為東南亞經濟帶來負面影響。而泰國與印尼在 2019 年 3 – 4 月間，有許多的重要選舉，經濟政策也有大幅改變的可能性。三菱汽車董事長兼 CEO 的益子修表示，「不能只光看成長，也要看清大環境」，對業界提出建言。