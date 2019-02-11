Eurasia創辦人：蘋果在中國的獲利模式 最多再維持5-10年

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 愈來愈專注於經營中國市場，但一些專家認為，蘋果的未來可能不如想像中樂觀。

在開曼另類投資峰會 (Cayman Alternative Investment Summit) 上，諮詢公司 Eurasia Group 總裁兼創辦人、著名政治學者 Ian Bremmer 表示，他認為蘋果在中國的獲利模式最多再維持 5-10 年，而這不是蘋果的錯。

近年來蘋果愈加倚賴中國市場，蘋果上個月罕見發布了獲利預警，部分原因在於美中緊張局勢加劇，以及在中國的銷售不佳，以至成長放緩。

Bremmer 認為情況還會更糟，蘋果在中國的業務，未來勢必與北京的獨裁政府發生衝突，根本原因在於—蘋果對其設備的態度，尤其是對用戶隱私的重視，不太可能贏得北京政府的支持。

他說：「蘋果公司非常擅長於製造高度安全的高階消費產品，為何中國會希望你擁有這類產品？這完全與中國模式相反。」

Google 最近因有意試探重返中國可能性而飽受批評，在面對強烈的反對聲浪下，執行長 Sudar Pichai 向國會說明，並沒有重回中國的計畫。

Bremmer 認為，目前中美之間貿易戰的困局可能會得到解決，未來將會停徵關稅，因為兩國政府無意打破全球化局面，不想處理這可能帶來的政治與經濟後果。但這可能只是冰山一角，特別是在涉及科技相關的潛在問題時。他認為，兩國為爭奪在人工智慧與 5G 等技術的領先地位，將帶來長期的「冷戰」，而且也不知道誰會獲勝。