蘋果前高層：應推出中國市場專屬iPhone 挽救銷售困局

蘋果 (Apple)(AAPL-US) iPhone 去年在中國銷售成績一塌糊塗，一些公司前高層及分析師認為，要挽救當前的危機，蘋果應該專門為中國市場設計一款 iPhone。

實際上，蘋果的確試圖朝此方向努力，例如他們終於推出了雙 SIM 卡的 iPhone XS/Max 機型，此外，他們還提供了金色 iPhone，人們也認為這是針對中國及中東的設計。但這些做法可能還不足夠。

蘋果前一季在大中華區的營收大減 27%，執行長庫克 (Tim Cook) 坦承中國銷售面臨狀況，他所提供的解釋，一部分指向中國經濟放緩，造成整體手機市場銷量下跌 12-15.5%，但是 iPhone 的跌勢更甚於此。

一部分原因是定價因素，在這一點上，蘋果打算依據匯率調整定價，中國可能在名單之中。

為中國市場的改變仍然不夠

但一些前高層認為，蘋果目前所做的變動，遠不足以挽救頹勢。多年以來，iPhone 一直都是在美國加州設計，在中國組裝，但在中國手機競爭如此激烈之下，要吸引中國使用者，應更適應中國用戶的使用習慣。

《華爾街日報》以騰訊的微信為例，這款 app 在中國無處不在，人們生活上時時都會用到。但 iPhone 直到 2017 年底發布 iOS 11，才能掃瞄微信行動支付平台的 QR code，動作太慢。

蘋果前高層 Carl Smit 表示，蘋果在這方面適應得不夠快，中國本地的應用和系統，是人們在當地交流的方式，如果不能無縫接軌，就讓中國手機占據優勢。

Veronica Wu 過去是蘋果銷售團隊一員，她表示，蘋果產品忽略了中國消費者，當新手機發布後，實際上並不具備吸引中國消費者的功能。

成本及品牌形象是潛在風險

不過另一些人擔心，專門為中國市場設計新機型，可能造成成本的上升。過去蘋果在相對更少的型號下生產，更具規模經濟，專門生產迎合中國市場需求的 iPhone，將增加成本和運作的複雜性，對利潤率構成威脅。

市場研究機構 Arete Research 分析師 Richard Kramer 認為，蘋果是個享有良好口碑的品牌，應更努力維護形象，如果要犧牲品牌溢價來適應當地市場偏好，蘋果恐怕承擔不起這個風險。