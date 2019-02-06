創了五年佳績之後.. 蘋果宣布：零售業務部門主管將於四月離職

蘋果 (AAPL-US) 週二 (5 日) 意外發布公告表示，蘋果零售業務部門主管 Angela Ahrendts 即將於今年四月離職，Angela Ahrendts 目前在蘋果的地位是僅次於執行長庫克 (Tim Cook)，Angela Ahrendts 也一度被視為是庫克的接班人之一。

蘋果公司週二表示，Angela Ahrendts 因個人職涯規劃之因素，將於今年四月離開蘋果，而在 Angela Ahrendts 離職之後，零售業務部門主管一缺將由蘋果人力資源部副總裁 Deirdre O'Brien 接任。

Angela Ahrendts 前一份工作是英國精品品牌 Burberry 的首席執行長，而在過去五年間，Angela Ahrendts 則是一直領導著蘋果零售業務部門，幫助蘋果在產品設計上，加入更多的時尚元素，或者更精確地說，Angela Ahrendts 幫助蘋果產品更多地朝向「消費電子奢侈品」前進。

創投機構 Loup Ventures 資深蘋果分析師 Gene Munster 對此表示，Angela Ahrendts 過去以來的任務一直是負責整合消費者從線上到線下的使用體驗，但某種程度而言，這使得 Angela Ahrendts 不太關注實體店面的使用體驗，目前蘋果正在加強這一塊。

iPhone 降價，理念不合？

但市場更多質疑的是，Angela Ahrendts 的離任很可能是因為蘋果 iPhone 的銷售前景出現壓力，而近期 iPhone 產品的降價，也與 Angela Ahrendts 過去五年來持續打造蘋果產品為「奢侈品」的理念漸行漸遠。

近期蘋果公布財報，高佔蘋果近 60% 營收的 iPhone 營收僅獲得 519.8 億美元，低於華爾街預期的 526.7 億美元，並且與去年同期相比，年增率亦是出現衰退，蘋果執行長庫克承認，目前營收下滑主因都是來自 iPhone 銷量不振，其中 Q4 大中華區銷量與去年同期相比，年增率是大幅滑落近 27%。

一月底蘋果公司已針對中國市場二度調降新款 iPhone 售價，而據至少 2 間的電商平台透露，蘋果宣布中國市場 iPhone 降價的策略，已幫助 iPhone 銷量大幅暴增，據了解，從 1 月 11 日 (蘋果開始降價) 到 1 月 30 日，蘇寧電器的蘋果 iPhone 銷量增長了 83%，其中 iPhone 8 和 XR 是最受歡迎的機型。

另外，天貓在 1 月 13 日對 iPhone 進行大幅降價，截至 1 月 29 日，天貓上的 iPhone 銷量亦是飆升了 76%。