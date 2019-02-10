機師工會持續罷工 「破局點」退讓7.5小時派遣3人仍遭拒

桃園市機師職業工會前天啟動罷工，至今已進入第三天，工會收到的機師檢定證已超過 500 份。工會於今 (10) 日上午召開記者會，機師工會理事長李信燕出面說明昨晚協商結果，表示昨晚協商破局點在於，機師工會原主張飛航時間 7 小時以上的航班應派遣 3 名機師，但華航只接受 8 小時航班以上派遣 3 人，經交通部協調後，工會退讓至 7.5 小時以上派遣 3 人，華航仍堅持不同意。

李信燕表示，昨日機師工會與華航雖歷經 6 小時勞資談判，但最後對「飛航時間」與「飛航執勤時間」的差異性有所癥結。工會提出「飛航執勤時間 8 小時以上須 3 人派遣、12 小時以上 4 人派遣」的訴求，意即包含執勤前報到、準備時間，華航卻堅持以「飛航時間」計算。

李信燕舉例，若是以台北到香港來回為例，飛去前華航機師須有一個半小時的前置準備時間，抵達香港後又必須待一小時再返台，由此來看飛航時間雖然不到 4 小時，但是執勤時間加上報到、作業準備時間，飛航執勤時間至少增加兩個半小時。

李信燕表示，華航堅持要用「飛航時間」計算，這部分工會與幹部討論後作退讓，把方案修改成「飛航時間 7 小時以上三人派遣」，但是資方仍堅持「飛航時間 8 小時以上三人派遣」回覆若以「7 小時以上三人派遣」會增加許多人力成本，公司無法負荷，但是李質疑，過去協商華航都聲稱有餘裕人力，這次卻表達人力緊迫、沒有空間，據她了解，華航某部分機隊人數寬鬆，某部分卻非常緊迫，她建議公司應思考人力的配置問題。

李信燕說，昨晚最後破局，主因在於交通部希望勞資雙方能和諧，因此在工會 7 小時和華航 8 小時之間取折中方案，提出 7.5 小時以上三人派遣，仍遭華航迅速否決。

當媒體問及何時進行下一次協商，李信燕表示，目前還沒收到新的訊息，也還沒有其他規劃，會先與幹部做內部討論，團隊會持續進行罷工，也期待公司能提出更好方案，至於其他訴求也希望公司能夠再次審思。

李信燕強調，華航飛行員大約 1300 人，目前已確認有五百多位機師繳交檢定證，參與這次罷工行動，她呼籲華航對於接下來的航班，不要再用減員派檢、犧牲飛行安全的方式執行。

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