美中磋商結束 預定2月中再談判 川普：月底前再與習近平見面

美中代表團週四 (31 日) 結束 2 天的貿易磋商，中國承諾在新一輪談判後，「大幅」擴大對美國商品的採購。川普在白宮會見中國副總理劉鶴時表示，他對美中達成「有史以來最大的協議」持樂觀態度。川普還可能在 2 月底談判截止日前，再與中國總理習近平會面。

川普表示，他會在 2 月中，派遣美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 到中國，再進行下一輪會談。

根據中國官媒新華社的說法，「雙方就貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題，進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展，雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖」。但新華社未提出進一步細節。

白宮也在會後發表一份聲明，並未列出任一方的新承諾，僅說已經取得進展，但「仍有很多工作要做」。白宮同時重申，除非獲得「滿意的結果」，否則仍會在 3 月 1 日提高對中國進口商品課徵的關稅。

川普指出，雙方已經取得了重大進展，這並不意味著將會達成協議，川普相信，當他與習近平再碰面時，將會就所有事情達成一致。

萊特希澤表示，雙方剛剛開始起草一份共同的談判文件，這代表在確定實質內容方面還有許多工作要做。他說，美中仍然在研究最終協議將採取何種形式，但美國堅持要求任何協議都可以強制執行。

一位熟悉談判的人士表示，雖然中國表示他們願意達成協議，但他們一直在尋求一些想法，比如獨立仲裁庭，這部分美方較難接受。