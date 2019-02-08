金融業10年來最大合併案後的最大動力：科技

數位化並不便宜。銀行業正在花費數十億美元來跟上科技的突破速度並升級舊的前一代系統。但沒有數十億美元資本投入這方面努力的企業被迫以發揮創造力著手。

一種選擇是合併。BB&T (BBT-US) 和 SunTrust (STI-US) 週四 (7 日) 宣布採取這種方式，部分原因是為了在如今的數位環境中保持競爭力。兩家公司計劃以 660 億美元的價格合併，成為美國第六大資產銀行。

兩家公司表示，合併後的銀行將更有能力投資於網路防禦，在行動設備上競爭並讓現有系統自動化。SunTrust 和 BB&T 週四在電話中告訴投資人，他們在科技方面額外投資了 1 億美元。

BB&T CEO Kelly King 表示，不斷變化的客戶需求為「科技投資需求的大幅成長」奠定了基礎，「客戶現在要求即時獲得滿足，他們希望只要想到什麼就能得到什麼。」「我們都面臨著越來越複雜的經濟現實，不得不在科技上投入更多。」

雖然兩家銀行如今都做得很好，但 King 表示，它們需要額外的規模來進行必要的科技投資，「以提供數位平台和其他科技支持的功能。」

108 億美元

它們的競爭者也知道這一點。根據年度股東信函，J.P. 摩根大通 (JPM-US) 在 2018 年承諾在科技上投資 108 億美元。CEO Jamie Dimon 表示，該銀行近期高級雇員中約有 30% 來自非金融服務公司。其他頂級銀行也在認真看待科技：2017 年美國銀行 (BAC-US) 為全球科技和營運儲備了 160 億美元，而花旗 (C-US) 的全部預算中有 20% 用於科技支出。

BB&T 在最新年度股東信中承認壓力越來越大。客戶越來越依賴行動設備而不是前往分行，該銀行的 CEO 預測科技將對銀行的未來發揮更大的作用。

Kelly King 表示，「在過去 3 年中，銀行業的變化比我之前在 BB&T 工作的 42 年更多。這就解釋了一切。」他於 1972 年進入銀行業，「面對最新、更多令人震驚的改變，我們面臨著一個根本性的選擇：大破大立或被潮流打敗。」

2017 年，BB&T 撥出高達 5000 萬美元投資或收購新興數位科技公司，CEO 稱之為「在整個公司推進創新文化的同時獲得更多新科技和人才的有效途徑」。

由於趨勢轉向行動科技，BB&T 在 2017 年關閉了 148 家分行，佔該銀行總分行數的 7% 左右，並計劃在 2018 年關閉約 150 家。與 SunTrust 的交易將導致兩家銀行 750 家距離不到 2 英里的分行進行整併。

非銀行業的競爭

金融科技新創企業也正在給自己帶來壓力。這些科技公司中的大部分都沒有銀行租賃等貸款業務，如貸款或儲蓄帳戶。它們只能與獲得聯邦保險、持有客戶存款的銀行合作。

根據 CB Insights 最近的報告指出，2018 年全球風險投資新創企業的風險資本支出超過 390 億美元，比一年前的 180 億美元增長了一倍多。現在全球有 39 家金融科技「獨角獸」，也就是價值超過 10 億美元的私營公司。

SunTrust 董事長兼 CEO Bill Rogers 指出，「競爭對手是每個人」，「我們將競爭環境視為任何試圖爭取客戶的人，我們希望成為最具關聯性、最具競爭力和最具創新性的競爭對手。」

花費數十億美元讓百年歷史的銀行數位化的任務並不容易。QED Investors 合夥人、美國財政部前代理副部長 Amias Gerety 表示，數位化方面的優勢壓力比以往更加「激烈」，「數位化轉型的營運挑戰真的很難，它存在科技和文化方面的挑戰。」

Gerety 表示，未來的數位化轉型還可能包括與金融科技公司合作。這兩者俱有「互補」資產，並且很可能學會擅用這些資產而非採取破壞或被破壞的作法。

其他中型銀行可能面臨同樣的科技支出困境。Vining Sparks 銀行和股票策略總監 Marty Mosby 預測，未來需要在科技上競爭的銀行將需要更多類似的整合。

Mosby 說，「大型銀行必須與那些擁有最佳數位化和行動金融的銀行競爭。」「為了能夠參與競爭，它們需要更大的規模和範圍。」

他預測銀行業會出現「槓鈴」效應。 規模較小的社區銀行可以依賴與客戶的聯繫，但與客戶聯繫較少的中型銀行需要採用數位化方式。 兩端的企業都會成長，留在中間的企業就沒什麼選擇了。

華爾街週四對這筆交易喝采，SunTrust 股價上漲 10.18%，BB&T 上漲 3.98%。Keefe, Bruyette & Woods 股票研究分析師 Brian Klock 表示，正面的反應可能會激勵其他人跟進。總部位於德州達拉斯的 Comerica 公司股價也有所反應，Klock 指稱該公司也是一個類似規模的收購目標，該公司在該消息傳出後也上漲了 4.84%。

Klock 說，「大型銀行和非銀行的競爭越來越激烈。」「類似的交易將可能選上任何一家銀行，並讓它們站得更穩。」