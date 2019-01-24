開放銀行風潮襲台 銀行想成功必須先克服這三大挑戰

「OPEN BANKING」(開放銀行) 風潮吹進台灣金融業，台灣也有部分銀行藉由異業結盟串接切入 OPEN API 領域，但銀行認為，台灣想要成功發展 OPEN BANKING，勢將面臨三大挑戰，包括：制定標準化 API、掌握客戶意願，並保護客戶權益。

過去民眾想在某家銀行開戶時，必須先填寫相關資料，但如果要到另一家銀行開戶同樣的資料還是要再寫一次，不過歐美近年來正積極推廣的 OPEN BANKING(開放銀行)，只要徵得消費者同意後，就能將其資料透過應用介面程式 (API) 與其他銀行或第三方業者合作，量身打造金融服務，堪稱是金融科技的一大突破。

華南銀行表示，API 本身技術不難，幾乎各家銀行都有類似技術服務，但想要順利串接與開發資料，關鍵在制定標準化 API，唯有透過標準化才能降低串接難度。

而過去 API 串接主要用於交易，但現在的 OPEN BANKING 則是讓客戶擁有資料主導權，讓客戶決定要把資料提供給誰，但資料涉及個人隱私保護，換言之，未來銀行發展 OPEN API 必須克服兩大關卡，包括確認客戶意願與如何保護客戶資料，降低不必要的糾紛。

目前包括台新、凱基等民營銀行都有 OPEN API 相關服務，以台新銀行為例，將旗下網銀與日本電商串接，台新網銀客戶可利用網銀帳號直接登入電商平台購物，還能利用信用卡紅利點數享受消費折扣。

凱基銀行 2017 年上線的「KGI inside」開放 API，與金融科技業者 (Fintech) 串接，讓非凱基銀行的客戶也透過線上申辦信用卡與信貸業務。

華銀也有類似的服務，開放網路收單、付款、餘額查詢與身分確認等 OPEN API，與金融科技、零售通路、醫療、電信與醫療業者串接，讓金融服務可透過異業結盟與客戶接觸。

而為了發展 OPEN BANKING，華銀數位金融團隊還為此成立相關研究小組，透過參與銀行公會研擬制定標準化 API，並與金管會及金融總會推動的 Fintech Space 金融科技創新園區及政大金融科技中心合作，打造新的商業模式。



