美股盤後—經濟成長與美中貿易傳利空 美股再收黑

受到全球經濟成長減緩和美中貿易協商恐不如預期順利的利空衝擊，美股主要指數連續第二個交易日下跌。標普 500 周四下跌 0.9%。

圖: CNBC, 標普 500 日線

美股四大指數表現

道瓊工業平均指數收跌 220.77 點 (0.87%)，至 25169.53 點。

標普 500 指數收跌 25.56 點 (0.94%)，至 2706.05 點，

納斯達克指數收跌 86.93 點 (1.18%)，至 7288.35 點。

費城半導體指數收跌 29.84 點 (2.24%)，至 1303.92 點。

由於主要國家經濟成長傳出利空，導致投資人對於全球經濟前景產生憂慮：(1) 英國央行將關鍵利率維持在 0.75% 不變，並將 2019 年 GDP 成長預期從 1.7% 下調至 1.2%；(2) 歐盟委員會下調 2019 年歐元區 GDP 成長預期，從 1.9% 下調至 1.3%；(3) 德國 12 月份工業生產月減 0.4%；(4) 印度央行意外將其關鍵貸款利率下調 0.25 個百分點，至 6.25%。

上述利空導致美股開低，隨後在美中貿易協商傳出負面消息後，美股擴大跌幅。

NEC 主管 Larry Kudlow 在接受 Fox Business 訪問時表示：「美中貿易談判仍有相當大的距離」。而一名白宮官員則向 CNBC 透露，美國總統川普與中國國家主席習近平「極不可能」在 3 月 1 日貿易協商最後期限之前舉行會議。而川普也在稍後證實這項消息。

企業消息方面

推特 (TWTR-US ，30.80，-3.36，-9.8%)、飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US，15.23，-2.12，-12.2%) 股價出現重挫，主要受到不如預期的業績影響。

美國銀行業傳出併購消息，BB&T and SunTrust Banks 宣布將進行合併，金額高達 660 億美元，如果獲得批准，將使其成為美國第六大零售銀行。不過併購消息也無法帶動相關類股走勢，標普金融類股指數下滑 0.9%。