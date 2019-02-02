放長線釣大魚？知名蘋果博主：HomePod根本賠售、Apple TV 4K只賣成本

知名蘋果博主 John Gruber 聲稱，蘋果 (AAPL-US) 不惜一切代價推動服務，以成本價銷售當前這代的 Apple TV 4K，甚至賠售 HomePod。

Gruber 在他的直播節目《The Talk Show》中討論到蘋果的高價硬體定價，並表示蘋果「有效率地」以成本價銷售 Apple TV 4K。此說法意味蘋果這台串流機上盒的零件、勞力和其他費用與定價 180 美元打平。

「他們就真的價值 180 美元，你打開會覺得『哇！這太棒了，裡面 A10 處理器，你知道這超級快而且有瘋狂棒的繪圖。」

該消息尚未驗證，但蘋果的串流影視機上盒的零件確實比競爭產品還高級別。除了訂製的 A10X Fusion 晶片，Apple TV 4K 還有先進的無線技術、32GB 或 64GB 儲存空間，Siri 遙控器含觸控板、麥克風.... 等等。

Gruber 提到，先前他也聽過定價 350 美元的 HomePod 也只是成本價，但他認為蘋果根本賠售，他甚至懷疑 AirPod 的售價也是成本價。

「HomePod 為什麼比其他能對話的智慧音響還貴那麼多？嗯，我真的有理由相信，蘋果事實上在賠本販售 HomePod。」他說。

HomePod 的 BOM 表不為人知，因為蘋果內載定製的音頻設備 (如喇叭式高音揚聲器和定製的擴音系統)，此外，HomePod 包括高階功能例如動態音頻處理、波東成形(beamforming) 技術、自動低音校準和其他罕見細節。

Gruber 的說法意味蘋果將其輔助硬體產品定位在為 Apple Music 等利潤豐厚的服務部門搭橋，還有一些尚未宣布、傳聞今年將亮相的串流視頻服務。

蘋果的服務性質產品包括 Apple Music、iTunes、iCloud、App Store 和授權許可，該部門在龐大的用戶安裝基礎上快速崛起。

在最近結束的一季，蘋果服務部門營收達史上高點 109 億美元，毛利率 62.8%。本週投資者電話會議上，蘋果財務長 Luca Maestri 表示，服務部門 2020 年營收水準將達 2016 年的 2 倍。