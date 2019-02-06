Nvidia第四大股東軟銀確認：已出清Nvidia全數持股

週三 (6 日) 日本軟銀 (SoftBank) 最新確認，軟銀旗下的願景基金已全部出清美 AI 概念股輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 之持股，但保留阿里巴巴 (BABA-US)。

日本軟銀是於 2017 年五月宣布收購輝達 4.9% 之股份，並成為輝達第四大股東，但由於 Q3 輝達財報表現不佳，且 Q3 法說會輝達亦承認不看好 Q4 前景，市場早已傳言多時，軟銀高層正考慮出脫手中所有輝達持股，而軟銀週三 (6 日) 確認已出清持股並兌現 3980 億日圓。

上週一 (28 日) 輝達更是進一步確認了 Q4 的慘澹表現，上週一 (28 日) 輝達宣布調降 Q4 財測，主因是宏觀經濟狀況惡化，特別是中國遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期，輝達執行長黃仁勳於上週一 (28 日) 的一份聲明中表示：「我們認為 Q4 是一個非比尋常、異常動盪且令人失望的一季。」

輝達此前預期 Q4 營收為 27 億美元，但最新財測是直接大砍 5 億美元，下修至 22 億美元，遠遠低於 Refinitiv 共識預期的 34 億美元；該公司上週一 (28 日) 下修財測的聲明引發市場恐慌、賣壓出籠，該公司股價重挫 13.82% 以每股 138.01 美元作收。

輝達 (Nvidia) 股價日線走勢圖 (近一年以來走勢)

Nvidia 悲觀的財測聲明：

輝達在下修財測的聲明中提到，宏觀經濟形勢惡化 (特別是中國)，導致輝達的遊戲顯卡需求減弱，其中高階新圖靈 (Turing) 架構顯卡出貨量不如預期。

歸根究底，輝達承認產品高單價且支援的遊戲極少，是導致晶片需求下滑的原因之一。

該聲明中提到：「這些晶片通過即時光線追蹤和人工智慧 (AI)，在性能和創新方面實現了革命性的飛躍。但是一些客戶可能會推遲購買，因為他們在等待更低的價位和 RTX 技術在實際遊戲中的進一步展示。」

輝達亦稱資料中心業務營收低於預期，主因是客戶變得更加謹慎觀望，導致許多預期交易未能於上月完成。