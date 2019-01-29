〈輝達下修財測〉Nvidia股價暴跌 空頭一夕大賺4.57億

繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia) 昨 (28 日) 發布營收預警，下修去年第 4 季營收預期至 22 億美元，年減約 24%。消息一出，股價立刻出現兩位數跌幅，引發市場恐慌，一度暴跌至 131 美元，最終收在 138.01 美元，跌幅 13.82%，為先前的做空者們帶來意外之財。

金融分析公司 S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，Nvidia 昨日股價大跌為做空者們帶來約 4.57 億美元的盈利，而目前約有 1920 多萬股股票被賣空，使得 Nvidia 成為半導體公司中被做空最多的公司。

早在去年 11 月公布第 3 季財報時，Nvidia 便已將第 4 季營收指引同比調降 7.2%，低於市場營收預期約 20%，正是自那時起，Nvidia 的空頭倉位開始攀升，目前已累計增加 55%。

據了解，Nvidia 調降營收預期主要受中國經濟減速影響，中國遊戲晶片需求疲軟，加上該公司資料中心銷售業務低於預期，大量交易未能達成合約，導致經濟前景不確定性增強，停滯增長可能性大增。

Nvidia 去年公布第 3 季財報展望不佳，引發當日股價狂跌，創下 10 年來最大單日跌幅，一夕之間市值蒸發逾 230 億美元，比競爭對手 AMD 總市值還要多，當日晶片股空頭的浮盈便已高達 8.24 億美元，絕大多數的獲利來自 Nvidia 股價暴跌。

根據相關報導指出，Nvidia 上次的嚴重拋售可追溯至 2008 年，同樣是受到銷售預期不佳影響，當日股價狂瀉近 31%。