〈輝達下修財測〉華爾街多家投行紛紛表態 Nvidia 股價跌跌不休

週一 (28 日) 繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 下修財測過後，其股價狂瀉 13.8%，創去年 11 月中旬以來最糟單日表現，週二 (29 日) Nvidia 接連遭摩根士丹利、Needam 降評。

受此消息拖累，週二 Nvidia 股價雪上加霜，盤中大跌逾 4%，暫報每股 132.30 美元。

Nvidia 週二股價走勢圖。

Nvidia 即將在 2 月 14 日公布去年第四季財報，週一該公司發布財報預警，將第四季營收預期直接大砍 5 億，從 27 億美元下修至 22 億美元，遠低於 Refinitiv 共識預期 34 億美元。

Nvidia (NVDA-US) 下修財測過後，華爾街分析師紛紛表態。

摩根士丹利 Joseph Moore 週二在一份報告中稱：「遊戲行業本季表現如此糟糕，說明 (Nvidia) 比我們預期中面臨更為嚴峻的挑戰。我們將會看到其本益比更低的狀況。」

Moore 將 Nvidia 股價評級從「高於平均」(overweight) 下調至「符合平均」(equal-weight)，目標價從每股 220 美元下調至每股 148 美元

投資機構 Needam 分析師 Rajvindra Gill 週二在一份報告中表示：「中國歷來是龐大的顯卡市場，雖然 Nvidia 沒有突破中國風險，但電競遊戲相當受中國市場歡迎，並且是一個大市場。中國經濟惡化條件對顯卡購買產生了不利影響，特別是高階的 RTX 顯示卡。」

Needam 預計該公司銷售將於今年剩餘時間內持續惡化，Gill 稱：「Nvidia 機器學習業務將被推遲至少一年，因為該公司需要消化過剩的庫存。」

Gill 將 Nvidia 股價評級從買入下調至「建議減持」(underperform)，並大砍此前設定的目標價 225 美元，下調至每股 100 美元或以下。

此外，美銀美林 (BoA Merrill Lynch) 週二將 Nvidia 從最理想名單中移除。然而，並非華爾街都給予 Nvidia 負評，瑞銀 (UBS) 提出了不一樣的看法。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週二在給客戶的一份報告中提到：「Nvidia 圖形處理器仍然在人工智慧 (AI) 和機器學習領域佔據主導地位。在降低銷售預期的基礎上，將 Nvidia 從中立 (neutral) 升評為買入。」

Arcuri 表示：「Nvidia 股價暴跌最終會為今年夏天開始新正面的修正週期奠定了基礎。」

不過，Arcuri 卻將 Nvidia 目標價從 190 美元下調至 180 美元。