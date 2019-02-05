郭台銘開春祝福「豬事順利」粉絲團要送20份事業鴻圖金

▲郭董 Facebook 粉絲團宣布要送出 20 份「福貴永齡事業鴻圖金」。（圖／截取自郭台銘官方臉書） ▲郭董 Facebook 粉絲團宣布要送出 20 份「福貴永齡事業鴻圖金」。（圖／截取自郭台銘官方臉書）

郭董郭台銘的 Facebook 粉絲團近日才剛剛開張，除夕郭董就錄製新春祝賀，祝福大家「豬事順利」之餘，也盼大家一切平安、幸運，幸福順利。今（5）日大年初一，粉絲團也宣布要送出 20 份的「發財金」，只要留言並 tag 2 位朋友，就有機會獲得。

郭董粉絲專頁由永齡基金會協助開啓，郭董透露，因為網路上流傳眾多以郭台銘名義開啓的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事與言論，社群年代真假難辨成了大家的共同焦慮。他想在個人事業與志業的平衡點上，選擇以志業及人生信仰做為臉書的基礎，會把他認為應該廣為人知，推己及人的內容分享給志同道合的朋友們。

郭台銘也親自錄製賀辭，在除夕當天與大家分享。他說：「祝大家豬年行大運、豬事順利、豬事吉利，一切平安、幸運，幸福順利。」

而今天大年初一開春吉祥，粉絲團也宣布，要和大家分享鴻海總部關公加持的「福貴永齡事業鴻圖金」，一共 20 份。粉絲團指出，2008 金融海嘯時，全球景氣低瀰、鴻海當時營收 2 兆多，2018 鴻海集團加上關連公司整體營收突破 6 兆，感恩關聖帝君威鎮四方，福貴永齡。

只要 tag 2 位朋友，並分享 2019 鴻圖大展，將會在初三下午 1 點抽出 20 位幸運兒。



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