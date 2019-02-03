八斗子車站聽海深澳鐵道自行車暢遊最美海岸線

▲深澳鐵道自行車，沿途可飽覽八斗子獨有的海景風光。（圖／記者蔡琇惠攝，2019.01.21) ▲深澳鐵道自行車，沿途可飽覽八斗子獨有的海景風光。（圖／記者蔡琇惠攝，2019.01.21)

八斗子車站位在基隆市與新北市瑞芳交界，站在月台就像站在觀景台般，擁有「北台灣多良車站」的美譽。剛推出的 Railbike 深澳鐵道自行車，沿途可飽覽八斗子獨有的海景風光，也成為近來熱門的旅遊打卡點。



北台灣最美的八斗子車站就位在馬路旁，曾經是廢止的台鐵支線深澳線，2016 年 12 月復駛就成為爆紅景點。車站沒有閘門、剪票員，遊客自己刷卡進出車站，火車一進入站區，映入眼簾的是海天一線的美景，一出站就可聽見海浪的聲音，壯觀遼闊的海景讓遊客驚呼連連。



▲八斗子車站可眺望海天一線的美景。（圖／記者蔡琇惠攝，2019.01.21)



除了擁有無敵海景，去 (2018) 年底，新北市政府活化八斗子車站到深澳車站間約 1.3 公里的廢棄鐵道，重新賦予廢棄鐵軌新生命，並結合沿岸海景、生態、礦坑等特色，開啟全新的旅遊體驗，推出可以在鐵道上騎乘的深澳鐵道自行車。



俏皮河豚造型的深澳鐵道自行車，全長 1.3 公里、約一小時的車程，民眾可選擇從八斗子站發車至深澳站，或由深澳站發車至八斗子站，沿途可以眺望依山傍海的美麗景緻、彩繪民宅，還有絢麗神秘的海洋光環境隧道，以及充滿文化氣息的建基煤礦遺址。



周邊景點還包括深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館，以及國際觀光客必訪的水湳洞、金瓜石、九份，形成迷人的觀光廊道。

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