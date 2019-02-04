抖音App去年下載量全球第4 推特和Snap深感威脅

根據獨立賣方研究公司 MoffettNathanson 的分析報告，一款新的 App 正大受歡迎，可能對 Snapchat 的核心用戶群構成巨大威脅。

中國公司字節跳動 (ByteDance) 擁有的抖音 (TikTok)，允許用戶創建和分享類似於 Snapchat 和 Vine 的影音短片，Vine 是 Twitter (TWTR-US) 2 年前收購並最終關閉的 App。抖音擁有廣泛的版權授權協議，允許用戶創建音樂影音，在這些影音中，他們可以與流行歌曲對嘴演唱。

雖然抖音於 2016 年首次在中國推出，為了擴展美國市場，該公司收購了一個名為 Musical.ly 的類似 App 並整合了兩者。自去年 8 月重新啟動以來，App 跟踪器 Apptopia 表示，其合併後 3 個月內美國使用者增加了 3000 萬，其下載量比前 3 個月增加了 25%。

現在，抖音擁有 5 億個月活躍用戶 (MAU)，截至第 3 季末，Twitte r 用戶數為 3.26 億。雖然 Snap (SNAP-US) 沒有報告月度指標，但該公司在第 3 季宣布每日活躍用戶 (DAU) 達 1.86 億，這是連續第二季下降。

相比之下，抖音正在下載數量統計中迅速攀升。研究公司 App Annie 表示，抖音在 2018 年的 iOS 和 Google Play 下載量排名全球第四，是去年全球最受歡迎的 iOS App。

MoffettNathanson 的 Michael Nathanson 在報告中寫道，「鑑於其目標客群鎖定在青少年，我們認為抖音可能會對 Snap 的核心用戶群造成威脅。」「TikTok 的野心似乎很大，特別是在其母公司字節跳動 2018 年 10 月籌集 30 億美元資金之後，而且軟銀 (9984-JP) 也是其投資者之一。」

字節跳動並不僅只靠抖音挑戰社群媒體公司。該公司最近宣布推出一款名為「多閃 (Duoshan)」的新影音 App，上傳的影音在 3 天後自行消失。市場開始拿它與 Snapchat 和騰訊的微信進行比較。雖然它最初只會在中國推出，但接下來要觀察該公司是否決定更廣泛地擴展它。

Snap 已經註意到抖音的突然崛起，該公司在 12 月宣布了新的「對嘴鏡頭挑戰」，邀請用戶在面對鏡頭時演唱不同的歌曲。

分析師 Nathanson 也點名臉書 (FB-US) 的類似 App Lasso 表示：「臉書可能會成為抖音長期競爭的更大威脅。然而，就目前而言，鑑於抖音專注於年輕用戶，Snap 需要重新審視並確保其既有用戶基礎在開發新市場之前保持安全地位。

臉書對此回應指出，「競爭的價值在於確保消費者可以選擇創新和高質量的產品和服務，這正是如今生態系統中所顯示的。」

她補充說，該公司對 Lasso 吸引用戶「的潛力感到興奮」，並計劃在此過程中收集「用戶和創作者的回饋」。

抖音沒有廣告營收模式，但有些品牌利用其作為影響力行銷活動。它目前的營收來源是透過 App 購買，用戶可以購買表情符號和數位禮品等東西與他人分享。