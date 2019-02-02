美股盤後 – 亞馬遜入熊市 經濟數據強勁道瓊連續6週收漲

週五 (1 日) 美國最新經濟數據顯示，美國創造了比上月預期更多的就業機會，儘管亞馬遜邁入熊市領域仍然阻礙不了美股漲勢，道瓊與那斯達克連續第六週收高。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 64.22 點，或 0.26%，收 25063.89 點。

S&P 500 指數上漲 2.43 點，或 0.09%，收 2706.53 點。

那斯達克指數下跌 17.87 點，或 0.25%，收 7263.87 點。

費城半導體指數上漲 15.31 點，或 1.20%，收 1287.40 點。

道瓊與 S&P 500 指數在 1 月創下自 2015 年以來，最大單月漲幅後，兩大股指週五 (1 日) 續揚。

S&P 500 指數 11 個板塊中，美國 ADR、非必需消費品與公用事業等三大板塊領跌；資訊科技股領漲，其次為能源與電信服務。

尖牙股方面，亞馬遜 (AMZN-US) 週五重挫 5.38%，主要是受到擴大投資與印度新電商法生效，引發獲利前景不甚樂觀的恐慌，賣壓出籠，促使亞馬遜跌落熊市。

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.048%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.10%；臉書 (FB-US) 下滑 0.59%；；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.50%。

半導體方面，AMD (AMD-US) 上漲 0.41%；美光 (MU-US) 上漲 3.61%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.18%；Intel (INTC-US) 上漲 3.42%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.68%

台股 ADR 血流不止！台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.06%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 0.50%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

索尼下調營收展望，該公司股價受挫近 8%。(圖：AFP)

受智慧型手機半導體需求降低，索尼 (SNE-US) 週五 (1 日) 發布財報時下調營收展望，該公司股價受挫近 8%，亦拖累電子專業代工 Flex (FLEX-US)、網易 (NTES-US) 與動視暴雪 (ATVI-US) 等相關類股下滑。

華爾街分析

華爾街正處於最繁忙一週終於結束，美中新一輪談判告一段落，重磅級企業財報大多已一一出爐，外加聯準會「放鴿」刺激市場，週五經濟數據報告亮眼，顯示美國通膨溫和，道瓊與那斯達克連續第六週收高。

最新非農就業數據顯示，1 月美國經濟創造了 30.4 萬個就業機會，而上個月為 22.2 萬個，遠遠高於經濟學家預測的 16.5 萬。

Allianz Investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 表示：「有強勁的數據支持經濟處於強勢基礎是好的，但仍存在一些揮之不去的不確定因素，尤其是全球貿易。」

Cornerstone Wealth 投資主管 Cliff Hodge 表示：「亞馬遜財報結果顯示，美國消費者的消費可能會減少，這可能是經濟放緩的一個跡象。」

加州聖克拉拉的矽谷銀行的高級外匯交易員 Minh Trang 說：「本週的重大消息是，聯準會的基調變得有些溫和，顯示緊縮前景已經結束。」