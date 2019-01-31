貿易協議想達陣 美商界：還有很長的路要走

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年1月31號16點45分

新一輪美中貿易磋商週三於華府登場，雖然美國財政部長梅努欽稱，本次談判可望取得重大進展，但美國商界認為，包括知識財產權保護、強制技術轉讓等關鍵議題，並無解決跡象，兩國想達成貿易協議，恐怕「還有很長的路要走」。

本次貿易談判，美方由貿易代表賴海哲、財長梅努欽等人領軍，中方則由國務院副總理劉鶴率團；這是去年 12 月，美國總統川普和中國國家主席習近平會面，同意讓貿易戰休兵 90 天以來，兩國最高級別會談。

但對美國商界來說，截至目前為止，沒有任何跡象顯示，關鍵議題能夠獲得解決。

美國商會國際事務長 Myron Brilliant 在接受 CNBC 採訪時表示，「我覺得，雙方都想達成協議，但問題在於，協議內容為何？」

Brilliant 指出，「我們尚未聽到，商業界所在意的問題 (政府補貼中國企業、強制技術轉讓等)，有明顯進展。」

新加坡美國商會的董事會成員 Steven Okun 也說，圍繞本次貿易談判的氣氛，是非常積極的，尤其是川普將會見劉鶴一事；不過，距離兩國達成協議，恐怕「還有很長的路要走」。

Okun 預期，本次貿易談判，「不會發生什麼大事」。