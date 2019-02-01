連續半年減碼美債 中國仍為美國最大債主

美國財政部公布 2018 年 11 月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國去年 11 月減碼美債 175 億美元，已連續第六個月減碼美債，但仍為美債最大海外持有國，總持有規模達 1.12 兆美元，創下 2017 年 5 月以來新低。
日本仍為第二大持有國，去年 11 月日本加碼美債 181 億美元，是四個月裡首度加碼，目前總共持有美債 1.04 兆美元，脫離近七年低點。
美債持有排名第三的巴西，11 月份則是減碼 25 億美元，是連續第三個月拋售，總持有美債金額達 3114 億美元。
以各國加減碼內容來看，法國則是最大買家，單月加碼 220 億美元，這不光是法國的月度加碼最高紀錄，同時對美債持有數量也來到歷史新高，逾 1300 億美元；日本則是排名第二大買家；中國則是 11 月份美債的最大賣家。
整體來看，11 月份主要海外持有國合計加碼美債 40 億美元，總持有數量達 6.2041 兆美元。10 月份，則是減碼美債 260 億美元，總持有數量一度下降至 2018 年 4 月以來新低。
另一方面，美元占世界外匯存底的比例呈現下降趨勢，根據 IMF 統計顯示，截至 2018 年 9 月底，美元比重為 61.9%，處於 5 年來新低；另一方面，人民幣比重則是升高至 1.8%，與加元相同水準。
意外的插曲是這份 TIC 報告原本預定 1 月 16 日將對外公布，但受到美國聯邦政府部分關門影響導致發布日期延後半個月。下次公布時間則暫訂依照原計劃 2 月 15 日公布。