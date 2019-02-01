連續半年減碼美債 中國仍為美國最大債主

美國財政部公布 2018 年 11 月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國去年 11 月減碼美債 175 億美元，已連續第六個月減碼美債，但仍為美債最大海外持有國，總持有規模達 1.12 兆美元，創下 2017 年 5 月以來新低。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

日本仍為第二大持有國，去年 11 月日本加碼美債 181 億美元，是四個月裡首度加碼，目前總共持有美債 1.04 兆美元，脫離近七年低點。

美債持有排名第三的巴西，11 月份則是減碼 25 億美元，是連續第三個月拋售，總持有美債金額達 3114 億美元。

以各國加減碼內容來看，法國則是最大買家，單月加碼 220 億美元，這不光是法國的月度加碼最高紀錄，同時對美債持有數量也來到歷史新高，逾 1300 億美元；日本則是排名第二大買家；中國則是 11 月份美債的最大賣家。

整體來看，11 月份主要海外持有國合計加碼美債 40 億美元，總持有數量達 6.2041 兆美元。10 月份，則是減碼美債 260 億美元，總持有數量一度下降至 2018 年 4 月以來新低。

另一方面，美元占世界外匯存底的比例呈現下降趨勢，根據 IMF 統計顯示，截至 2018 年 9 月底，美元比重為 61.9%，處於 5 年來新低；另一方面，人民幣比重則是升高至 1.8%，與加元相同水準。

意外的插曲是這份 TIC 報告原本預定 1 月 16 日將對外公布，但受到美國聯邦政府部分關門影響導致發布日期延後半個月。下次公布時間則暫訂依照原計劃 2 月 15 日公布。