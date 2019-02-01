1月Nikkei日本製造業PMI 2年半來最低數字

根據今 (1) 日發表的 2019 年 1 月 Nikkei 日本製造業 PMI，指數為 50.3。這是自 2016 年 8 月以來最低的數字。日本製造業的景氣狀況，在改善的力道上大幅減弱。

數據重點：

2019 年 1 月日本製造業 PMI 指數 50.3，是 29 個月以來最小數字

新出口訂單，出現 2016 年 7 月以來的最大減少幅度

景氣狀況出現連續 8 個月衰退

這次調查所收集的數據，期間為 2019 年 1 月 11 - 24 日。日本製造業在 2019 年第一個月，景氣狀況在改善的力道上變弱。主要指數的 PMI，是 2016 年 8 月以來最小數字。原因在於，產量與新訂單在過去 2 年半以來，首度出現減少。1 月的海外需求，在減少幅度上也較上月來的嚴重。企業的剩餘訂單及庫存，還有採購數量都出現減少。另一方面，景氣狀況出現連續 8 個月的衰退，僱用的成長幅度也有所縮小。

根據 1 月的 PMI 指數 50.3 來看，1 月的製造業景氣狀況有微幅改善。和 12 月的 52.6 相比，則是出現滑落的現象。

1 月 PMI 指數下調的主要理由在於，製造業產量出現 2 年半以來的首次減少。在金融海嘯之後出現的最長連續增加，也在此畫下了休止符。參與調查的企業指出，客戶在需求上的力道微弱。減少幅度雖小，但是與 12 月出現了強烈對比。

分項狀況：

1 月的新訂單也出現減少，也是 2016 年 9 月以來首度出現的情況。來自日本國內外的訂單，都出現減少的現象。參與調查的企業指出，半導體相關產品的訂單減少。

出口方面也出現 2 個月的連續減少。減幅是 2016 年 7 月以來最大的。多數企業反應，來自中國與美國的訂單出現減少。

由於工作量減少，在消化剩餘訂單上，也有所進展。剩餘訂單出現 2017 年 8 月以來首度減少。由於必要產量的減少，日本製造業的採購數量也有所減少。需求狀況的惡化，使得成品與採購品的庫存，都有所減少。

雖然採購需求的減少，減少了供應商在 1 月時的壓力，然而庫存不足與產能不夠的緣故，同樣拉長了交期。

僱用上在 1 月持續增加，但是成長幅度變小，是過去 2 年多來最小的成長幅度。

在採購成本上，由於運輸、能源、原物料的費用大增，採購成本仍然持續上揚。不過上揚幅度變小，是 2017 年 12 月以來最小的。但是在產品價格上，出現較上月更大漲幅。

景氣狀況持續衰退，在看法上連續 8 個月後退。理由在於，預定 10 月實施的消費稅調漲，以及中美貿易戰的擴大。

IHS Markit 的經濟學家 Joe Hayes 表示，「根據這次的日本製造業 PMI 數據，2019 年 1 月，在出口上出現 2 年半來最大幅度減少，對世界貿易循環而言，令人感到憂心。根據企業的回答，特別是在半導體相關產品的銷售出現減少，對其他亞洲的出口業者而言，也是令人憂心的發展。另一方面，日本國內市場也沒有起色，新訂單的總數，出現 2016 年 9 月以來首度減少。

在今年預定對消費稅進行增稅，中美間的貿易摩擦也持續著，力道微弱的日本國內市場也可能讓問題更加惡化。到這次調查為止，景氣狀況已是連續第 8 個月衰退。企業減少成品與採購品的庫存，以及減少產量的做法，都可感受到業界已經開始著手因應，今後將愈形嚴重的經濟困境」。