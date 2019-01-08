12月美國 ISM 非製造業 PMI 暴跌至57.6

美國供應管理協會 (ISM) 週一 (7 日) 公布，美國去年 12 月非製造業採購經理人 (PMI) 指數遜預期，顯示美國去年 12 月服務業增速放緩。

該數據公布後，美元指數延續先前跌幅，截稿前暫報 95.74；自去年上漲 5% 左右之後，2019 年迄今美元指數下跌約 0.31%。

美國供應管理協會 (ISM) 週一 (7 日) 公布，美國去年 12 月 ISM 非製造業 PMI 指數為 57.6，遜於華爾街原先預估的 59.5，美國服務業增速自去年 7 月以來最慢，但仍處於景氣區間。該指數高於 50 表明該產業景氣有所擴張，低於 50 則代表正在收縮。

美國 ISM 非製造業 PMI 指數趨勢圖。(圖：tradingeconomics.com)

四個分項指標 (商業活動、新訂單、就業、以及原物料價格指數) 來看，12 月非製造業商業活動指數從 11 月的 65.2 上升至 59.9；新訂單指數從 11 月的 62.5 上升至 62.7；就業指數從 11 月的 58.4 降至 56.3；該價格指數從 11 月的 64.3 降至 57.6。

最新數據顯示，非製造業在 12 月降溫，其中有受訪者提到，儘管美中暫停調高關稅減緩材料成本增加，但許多跡象皆顯示 1 月價格將上漲，並對關稅不確定性表示擔憂。部分受訪者認為，就業資源挑戰仍在，但受訪者大多對整體業務狀況抱持樂觀。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示：「並未像上週公布的製造業指數那麼大的戲劇性，但最新非製造業 PMI 指數呈現回落。」

上週四 (3 日) 公布的 12 月 ISM 製造業 PMI 指數下滑至 54.1，月減 5.2%，創下 2016 年 11 月以來新低，暗示儘管美國勞動力市場保持強勁，但中國和歐洲的經濟增長放緩可能無法避免地對美國經濟造成影響。