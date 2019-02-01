對談判抱持樂觀 川普：如果能達成協議 我願意遷就中國

美中新一輪談判進展至第二天也是最後一天的談判，美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (31 日) 推文表示對美中達成全面貿易協議保持樂觀，但他警示，任何沒有向美國農、工、製造業等全面開放中國市場的安排，都是不可接受的。

距離美中 90 天休戰截止日，還剩一個月的時間，這次是自川普於 12 月 1 日與中國國家主席習近平會面以來最高層級的會談，會後川普將與中國代表團團長、國務院副總理劉鶴會面。

雖然本輪談判不太可能達成突破性的最終協議，但川普政府表示已在「智慧財產權實踐」、「中國市場開放」、「中國強制性技術轉讓」和「購買更多美國商品等北京先前的承諾」取得進展，會後將對此發表總結聲明。

川普在推文表示：「美中會談進展順利，雙方都帶著良好的誠意與意願。」還提到：「直到我與我的朋友習近平主席會面，討論一些長期存在並對更艱難的問題達成一致，美中才會達成最終協議。」

川普表示：「中國代表和我正在努力達成一項完整的協議，不留下任何懸而未決的問題。」

川普要求中國對美國產業全面進行開放。(圖：川普推特)

川普期待：「中國不僅要向金融服務開放市場，而且向我們的製造業、農民以及其他美國企業開放市場，沒有這些的協議將是不可接受的！」

白宮消息人士表示：「迄今為止，白宮關注的是實質內容，而不是下一步。」

川普在週四 (31 日) 記者會中提到：「要麼達成一項非常重大的美中貿易協議，要麼就推遲。」但目前尚未不清楚其意為何？

針對是否會推遲 3 月 1 日截止的休戰最後期限時，川普回應：「我不知道。」

川普亦提到：「中國希望達成協議，以避免增加關稅。如果可以，如果可以的話，我願意接納他們 (意見)。如果我們能達成協議，我願意遷就中國。」

據外媒報導，中方談判代表提議川普和習近平下月在中國海南省舉行會面，兩名白宮官員表示，在目前的會談中，中方並未邀請川普與習近平會面，但如果在川劉會晤中，中方提出邀約，他們不會感到意外。

美中雙方正為在 90 天休戰前達成永久性協議進行努力，為解決雙方的貿易分歧，川普威脅說，如果不能達成協議，3 月 2 日將對價值 2000 億美元的中國商品的關稅從 10% 提高到 25%，並對其他剩餘中國進口商品課徵新的關稅。