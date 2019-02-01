為何美國上週失業救濟人數激增一年半新高？

美國上週首次申請失業救濟人數升至近一年半新高，但經濟學家認為這是意外，稱部分政府關門在內的臨時性因素是造成這個現象的主因，但此數據亦引發勞動力市場放緩的擔憂。

美國勞工部表示，截至 1 月 26 日當週，首次申請失業救濟金人數經季節性因素調整後，躍升 5.3 萬人至 25.3 萬人，為 2017 年 9 月以來最高，這也是自 2017 年 9 月以來的最大漲幅。前一週首次申請失業救濟金人數降至 20 萬人，為 1969 年 10 月以來最低。

美國勞工部週四 (31 日) 公布上週首次申請失業救濟人數激增，很可能是受加州教師罷工、寒冬，以及馬丁路德金日等假日調整等因素影響。

紐約諮詢公司 RDQ Economics 的首席經濟學家 John Ryding 表示：「鑒於 1 月就業市場幾乎沒有其他疲弱跡象，我們懷疑就業市場數據能否反映出真正疲弱的狀況。儘管如此，若未來幾週內首次申請失業金人數維持較高水平，那將表明裁員情況有所回升。」

此次公布的數據涵蓋了 1 月 21 日舉行的馬丁路德金紀念日。經濟學家認為，在美國歷史上最長的政府停擺期間，暫時性失業的非聯邦政府工作人員可能在一定程度上提高上週申請的人數。申請失業救濟金人數激增之際，企業和消費者信心指數近期出現惡化，一定程度上要咎於史上最長政府關門 (35 天) 的影響。

聯準會週三 (30 日) 維持基準利率水準不變，但表示將會對適當調整利率時保持耐心，以因應對經濟前景的不確定性。與去年 12 月發布的政策聲明相較，已刪除了「經濟展望的風險大致平衡」一語。

首次申請失業金資料與週五 (1 日) 公布的 1 月非農就業報告無關，調查時間並不對應。川普首席經濟顧問庫德洛看好 1 月美國非農就業數據的表現，稱美國經濟將持續強勁。

路透調查顯示，1 月非農就業人口預期增加 16.5 萬人，12 月為增加 31.2 萬人。