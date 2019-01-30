政府關門 嚴重衝擊了消費者信心指數

美國部份政府關門長達 35 天，導致 1 月消費者信心指數大幅下降，顯示民眾對未來愈益感到擔憂。但在過去，類似情況之後，通常會恢復樂觀。

美國工商協進會週二公布，1 月消費者信心指數下降至 120.2，12 月為 126.6。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，1 月消費者信心指數為 124.0。

美國消費者信心指數於去年 10 月上升至 137.9，創 18 年高點，而後已連續三個月下降。

1 月消費者現況指數小幅下降至 169.6，12 月為 169.9。該指數依舊偏高，顯示消費者認為經濟表現良好。

1 月消費者預期指數下降至 87.3，12 月為 97.7。該數據顯示，美國人對短期的未來，更加悲觀。

必須一提的是，在過去政府關門與僵局時，信心亦告下降。但在危機結束後，通常會反彈。

12 月，美國股市大幅下挫，也可能是消費者信心指數下降的原因。

分析師說，政府關門已結束，股市亦上漲，預期 2 月消費者信心指數可望反彈。

儘管近來政府關門，且擔憂全球經濟減緩，但美國經濟仍以溫和的速度擴張。美國勞工市場處於數十年來最強勁水平，是抵抗衰退威脅的最大屏障。

工商協進會主管 Lynn Franco 說：「震撼的事件，如政府關門，通常會對消費者信心造成大幅衝擊，但該衝擊僅屬暫時。」