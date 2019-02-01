美股盤後 – 企業財報+Fed轉鴿 美股迎來三年來最大單月漲幅

由於企業財報強勁助攻，聯準會轉鴿提振投資者情緒，美股週四 (31 日) 迎來三年來最大單月漲幅，狠甩去年 12 月惡性拋售陰霾。

週四 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指下跌 15.19 點，或 0.06%，收 24999.67 點。

S&P 500 指數上漲 23.05 點，或 0.86%，收 2704.10 點。

那斯達克指數上漲 98.66 點，或 1.37%，收 7281.74 點。

費城半導體指數上漲 0.33 點，或 0.03%，收 1272.09 點。

道瓊指數週四收盤幾乎持平，但 1 月份上漲 7.17%，創下自 2015 年以來的最大單月漲幅和 30 年來最大的 1 月漲幅。

S&P 500 指數本月上漲 7.87%，創下自 1987 年以來的最佳 1 月表現，也是自 2015 年 10 月以來的最大單月漲幅。

S&P 500 指數中，11 個板塊中僅能源股與美國 ADR 兩大板塊下滑，電信服務領漲，其次為必需消費品、公用事業與資訊科技板塊。

企業財報消息方面，陶氏杜邦 (DWDP-US) 財報不如預期，該公司股價下跌 9%，打壓了藍籌股指數，導致道瓊指數小幅收低。

而去年中遭道瓊剔除的百年企業奇異 (GE-US)，受惠於財報營收超預期，次貸業務與美國司法部達成和解，市場埋單降槓桿計畫，激勵該公司股價飆高 11.65%。

財報獲利不如預期拖累，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價走跌 0.57%，儘管交車、產能與持有現金大幅提升，但市場持續關注特斯拉需求下降的問題與因應崛起的其他競爭對手，如奧迪、保時捷和捷豹。

臉書最新財報優於預期。(圖：AFP)

繼蘋果後，臉書財報接力開紅盤，週四領漲尖牙股 (FAANG)。

臉書 (FB-US) 飆漲 10.82%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.89%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.54%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.34%。

半導體類股漲跌互見，AMD (AMD-US) 飆漲 5.72%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 4.63%；高通 (QCOM-US) 下滑 1.30%；美光 (MU-US) 下跌 0.052%；Intel (INTC-US) 下跌 0.88%。

企業消息方面，美國晶片巨頭英特爾 (Intel) 董事會宣布，已代理半年多的 Robert Swan 將接任英特爾新任 CEO，此消息公布後，英特爾股價收跌。

銀行股淪陷，美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.10%、高盛 (GS-US) 下跌 2.28%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.87%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.47%

台股 ADR 方面多收漲，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.64%。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.07%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 1.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.31%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.79%。

華爾街分析

華爾街正處於最繁忙一週的關鍵時刻，聯準會轉鴿，美中新一輪談判來到最後一日，亞馬遜等重磅級企業接續公布財報，投資人亦引頸期待週五 (2 月 1 日) 的非農就業報告。

科技股出現反彈

投資者對臉書看漲的財報感到歡欣鼓舞，引發華爾街分析師的一系列看漲訊號。摩根士丹利在一份報告指出：「臉書的故事開始好轉。」

上個月，S&P 500 指數下跌 9.18%，並在聖誕節前夕的盤中短暫跌入熊市。然而，自 12 月 24 日以來，S&P 500 指數上漲約 15%。

Natixis Investment Managers 首席市場策略師 Dave Lafferty 表示：「美股接近公允價值，感覺很大程度是從第四季過於超賣的水平反彈。目前市場正考慮下一個催化劑是什麼？」

美國和中國之前積極的變化，也激勵華爾街樂觀的情緒。美國總統川普對達成協議表示信心，但他似乎不願提供未來與習近平磋商的進一步細節。

中國國務院副總理劉鶴證實，中國還將增加對美國農產品的購買，其中包括每天向美國進口 500 萬噸黃豆。