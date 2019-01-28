台積電去年專利申請 連3年奪冠軍寶座 高通名列外商第一

經濟部智慧財產局今 (28) 日公布去年專利申請排名，其中三種專利申請方面，包含發明、設計、新型等，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 以 944 件穩坐首位，外國法人則是高通 (QCOM-US)1011 件排名第一，三種專利獲證方面，本國與外國法人，皆由台積電位列首位。

智慧財產局指出，台積電專利申請數量，自 2015 年開始持續成長，2018 年再創新高，連三年排名第一，去年第二名是面板大廠友達 (2409-TW)，件數達 586 件，第三名是 IC 設計廠瑞昱 (2379-TW)，件數 195 件，並首度進入前十大。

另外手機大廠宏達電 (2498-TW) 以 185 件重回到第 9 位，年增 78%，是前十大成長率最高，組裝代工大廠鴻海 (2317-TW)，則以 246 件降至第 6 名，減幅 49%。

外國法人則以手機晶片廠高通申請 1011 件排名第一，年增 67%，成長率是前十大法人當中最顯著；阿里巴巴以 599 件退居第 2，另迪思科、美商康寧等，均首次進入前十大；而大陸廠商歐珀移動通信 (OPPO)，件數為 253 件，減少 22%，排序由 2017 年第 7，滑落至去年第 9 位。

智慧財產局指出，從我國 3 種專利百大排名申請結構來看，企業是我國研發創新的主要動力，申請案件集中在發明專利，占比 78%。