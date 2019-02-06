農林女董座，要把手搖茶紅利留在台灣

文●呂晏慈

屏東內埔，占地 717 公頃、相當近千座足球場面積的老埤農場，一群工人正拉著黑色塑膠管，鋪設在剛移植的茶樹新苗旁，不一會兒，管線的微細滴孔流出涓涓水源，如打點滴般，精準的滴灌在每株茶樹的根部。

2015 年，上市公司台灣農林以近 40 億元，標下台鳳位在屏東的這處農場，將原本種植鳳梨的田地改闢為茶園，預估 2023 年，將可年產 3 千噸茶葉，約是全台茶葉進口量 10 分之 1，不但是全台最大單一面積茶園，如今更正進行一場台灣茶產業前所未見的智慧化實驗。

越南搶市，台灣茶沒落

農林失最大茶商光環，改賣地求生

「我們是第一個將以色列這套滴灌系統，運用在種茶的業者。」農林茶葉處處長鄧志民指著茶樹旁的黑色塑膠管說，光是導入智慧化與機械化，就又投入 20 億元設備經費。

購地成本加上智慧化設備共 60 億元，但農林資本額不過約 79 億元，這筆投資，是 13 年前接任董座的林金燕一場豪賭，也是茶產業轉型不得不然的選擇。

創立於 1899 年的農林，是百年製茶廠，半世紀前，曾是台灣最大的茶葉生產商及出口商，但後來受到越南等茶產區低價競爭，失去出口競爭力，逐漸轉型為土地開發商，主要靠出售土地及收租獲利。

13 年前，林金燕接任董事長時，農林公司僅剩 2 公頃茶園，負債比高達 58.3％。她回憶，當時農林處於低谷，當務之急是調整體質，賣掉閒置土地、並讓廢耕茶園復耕。

2014 年，茶園面積雖陸續增加到 83 公頃，但產能仍有限，眼見罐裝茶、手搖茶等商用茶葉的內需市場持續成長，台灣每年茶葉需求缺口高達 3 萬公噸，得仰賴進口茶，「所以，當我聽到老埤農場要賣，簡直喜出望外，」林金燕說。

不過，當她在董事會上提出這個構想，反彈聲浪四起：屏東那麼熱，能保證種出好的茶葉品質嗎？打商用茶市場，比得上越南、斯里蘭卡的低價茶葉嗎？缺工那麼嚴重，上哪兒找這麼多採茶工人？

女董座用新科技復耕茶園

拿數據證明，缺工、品質不是難題

這些問題，基層出身的林金燕當然清楚。召開董事會之前，她已先調查農場地質條件，不管是酸鹼值落在 PH4,5 到 PH5.1 之間、有機質含量約 3.5％，或排水狀況，都符合栽種茶樹條件。缺工問題，則決定導入智慧農業，並在苗栗、桃園等地的農林茶區，進行滴灌技術種茶的小規模實驗，且成本具備和進口茶葉一拚的競爭力，有其可行性，董事會才放行這宗投資案。

截至 2018 年底，農林已在老埤農場內可供栽種的 470 公頃面積內，種植超過 300 公頃的茶樹，預計 2019 年底將完成全區栽種。

鄧志民指出，傳統種茶仰賴高度密集勞力，這是為什麼全球主要茶葉產區，都在越南、斯里蘭卡等低工資國家，缺工成為台灣茶園經營最大隱憂，因此，若想把茶產業留在台灣，朝機械化與智慧化轉型，是一定得走的路。

大數據除蟲害、機械種茶苗

全球首個茶園滴灌系統，省一半肥料

在機械化方面，有別傳統茶園，受限栽種面積小或地勢高低落差大，須靠人工巡田、採茶，老埤農場導入大型農機。以將茶苗種到土裡的移植作業為例，過去八人一組，一天最多栽種 2 千 4 百株茶苗；現在改用移植機，同樣 8 名人力，種植株數可增加 10 倍。

智慧化則是運用在茶園的田間管理，與全球最大自動化滴灌設備公司以色列 Netafim 聯手，導入智慧化解決方案，透過每公頃布建的 1 萬 4 千個滴孔，除注入茶苗所需液肥與水源，更可精準到算出每株茶樹每天需喝多少水，相較過去大面積灌溉，省近 70％用水、50％肥料使用量。

搭配的還有建置 6 座微型氣象站，監測不同地塊的溫濕度、雨量與風速等大氣資料，一遇下雨，滴灌裝置便自動停止供水，避免浪費水源。此外，透過土壤感測器，監控土壤濕度、溫度及電導度（影響植物吸收水分及肥料的參數），系統可自動分析每個地塊最適栽種條件。

此外，也出動無人機巡田，白天拍攝田間空拍照傳回雲端，供管理者判斷哪塊農田可能出現病蟲害；到了晚上，再換具噴藥功能的無人機上場除蟲。每個地塊噴藥紀錄，都會匯入資策會開發的「神農知識管理平台」，以此安排採收時間，確保採收的茶葉不會有農藥殘留。

田間智慧管理系統

降人力成本，還能客製風味茶

資策會還替農林開發田間派工 App，透過手機打卡上工，哪位員工曠職或超時加班、每組工班各自進行什麼工作都即時回傳。每塊田區生產進度一目瞭然，並和神農知識管理平台串接，成為田間管理的 ERP 資源計畫系統。

華剛茶葉執行長杜蒼林認為，製茶成本六成是人工費用，農林靠智慧化管理降低人工費用，加上大規模栽種，確實具成本優勢；至於屏東平地雖氣溫較高，但只要不是烏龍茶系列，選擇種植大葉種的茶葉品種，品質亦能滿足商用茶之需，若順利量產，在鄰近產茶國家還沒追上智慧化轉型前，頗具市場競爭力。

目前，老埤農場陸續收成阿薩姆（台茶 8 號）、金萱（台茶 12 號）、紅玉（台茶 18 號）及四季春等，共 7 種茶葉品種，打進連鎖茶飲店 CoCo 都可的供應鏈。

不只產茶，製茶、賣茶，智慧農業也能幫上忙。

有別於其他農作物，茶葉採摘之後，還要經發酵、拼配等製茶過程，才能展現風味，但每批茶葉生長條件不同，商用茶卻須一致性風味，過去是靠老師傅逐批把關，未來則可交由大數據代勞。

鄧志民說，2 年後老埤農場內的製茶廠建好後，搭配田間大數據，農林將有能力進一步做到，把不同品種、不同產季採收的茶葉，透過儀器分析其風味形成的參數，建置數據庫，做為拼配調茶依據。一來，可以提供商用茶客戶，客製化且品質穩定的茶業供應；另一方面，透過大數據整合產銷兩端，更能滿足需求快速變化的手搖茶品牌客戶。

茶業改良場課長蔡憲宗認為，農林能否如預期，8 年內讓這筆投資回本，變數仍多，特別是製茶流程的數據管理，因為台灣目前沒人做過，仍須付出一定的學習成本，但這座智慧化茶園，確實有機會帶來台灣茶產業的革命性創新。

來源：《商業周刊》 1629-1630 期

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