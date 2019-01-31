台灣美光積極擴張 買下橋椿中科后里廠區廠房

衛浴產品金屬加工件廠橋椿金屬 (2062-TW) 今 (31) 日公告，處分中科后里園區廠房及設備，買方為台灣最大投資外商台灣美光記憶體公司，橋椿金屬預計最快在第 1 季完成交割，由於橋椿后里廠區目前並未生產，預計台灣美光取得此一廠區後，將能儘速進駐、投產。

台灣美光在 2017 年 3 月以 27.52 億元價格，成功標得位於后里中科園區的達鴻先進科技拍賣資產，在中科建立與台中晶圓廠相鄰的無塵室和設備，使美光晶圓製造與後段封測可集中於同一據點，並專注建立集中式後段封測營運，今 (31) 日以 7.31 億元取得的橋椿金屬后里廠，廠房面積達 4029 坪，與台灣美光現有的廠區相連並沒有圍牆，有助台灣美光整合生產中科的生產基地。

橋椿金屬目前后里園區為 2016 年自太陽光電取得，目前部分廠區做為倉儲，部分廠區出租，由於廠區非供營業使用，且公司短期內並無擴廠土地需求，為充實公司營運資金，改善財務結構，因此決議出售。

橋椿為全球廚房衛浴產業中，裝飾設備鋅壓鑄零組件製造大廠，所服務的零組件市場規模達 45 億美元，除了中科后里園區廠房外，另有投資 50 億元設立的中科台中大雅新廠，為業界自動化程度最深的廠房。

總部位於美國愛達荷州的美光記憶體，是台灣近年最大的外商投資公司，在台灣的生產基地包含台中及桃園，專門生產電腦與行動裝置上的 DRAM 產品，並陸續進行各項產線及產品認證，目標全面導入自動化，也呼應台中新發展智慧機械產業的政策方向。