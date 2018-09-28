〈亞洲央媽升息潮〉泰銖表現亮眼 泰國亮升息訊號

《彭博社》報導，在許多新興市場貨幣陷入困境時，本季泰銖兌美元表現亮眼，且近 4 年來經常帳帳戶，皆處於盈餘狀態，使該國自 2011 年以來，首度出現升息前景，上述原因正在吸引投資者進入泰國。

泰國近 5 年經常帳戶表現 (資料來源: Trading Economics)

本季泰銖兌美元匯率上漲近 2%，為彭博追踪的 12 種主要亞洲貨幣中表現最佳的，28 日上午 11 時許，美元兌泰銖暫報 32.367。新興市場中，表現僅次於墨西哥比索，該國貨幣受惠於美墨貿易談判達成協議而升值。

美元兌泰銖走勢

泰國央行態度逐漸轉為鷹派，泰銖在本季獲得額外的支撐力道，經濟顯現強勁復甦，通膨重回至央行的目標範圍。三菱 UFJ 國際投信株式會社的經濟研究負責人 Takahide Irimura 表示，「隨著旅遊營收展現季節性增長，貨幣在今年最後一季有望繼續表現良好，並推升經常帳戶盈餘。」



泰國陷入多年的「中等收入陷阱」(Middle Income Trap)，經濟增長陷入停滯，但此現象已逐漸改善，政府開始進行基礎設施項目，泰國經濟正加速發展。此外，泰國王室批准選舉法案，將在 12 月生效，明年可望舉行大選，選舉相關的支出，有望提升消費和就業機會。

泰國 GDP 增長率連續兩年僅略低於 4%，且國際貨幣基金組織 (IMF) 的預預期明年增長步伐將類似，通膨壓力將有所回升。泰國央行上週表示，寬鬆政策需求將下降，泰銖攀升至 3 個月高位，7 位政策制定者中，有兩位贊成立即升息。



在新興市場資產因土耳其和阿根廷貨幣危機遭拋售的期間，泰國的經常帳戶盈餘佔 GDP 近 10%，為該國經濟提供支撐。

自本季開始以來，外資向泰國債券注入了近 35 億美元的淨資金，儘管他們售出一些泰股，泰國 SET 指數仍是亞洲主要市場中表現最好的股票，將出現自 2013 年以來最大的單季漲幅。

泰國 SET 指數日線走勢圖

泰國央行總裁 Veerathai Santiprabhob 週一 (24 日) 表示，如果確實將進行升息，政策制定者將會注意不會傷害經濟增長前景，且不會連續升息。