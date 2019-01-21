泰銖近半年升幅為全球之最 恐打擊2019年經濟前景

據《彭博》報導，泰銖的飆升增加了泰國今年經濟面臨的挑戰，因為他們仍非常依賴外貿。

過去 6 個月來，泰銖兌美元約升值 5%，是全球最強的貨幣。泰國的出口雖已逐漸走出美中貿易戰的壓力，但即將公布的 12 月數據，預計連兩個月出現下滑。

近半年各國貨幣兌美元走勢 (圖表取自彭博)

TMB Bank Pcl 經濟學家 Duangrat Prajaksilpthai 表示，受貿易戰影響，泰國出口原已預期放緩，而泰銖的強勢，將使今年更加艱難。

泰銖走強的主因，包括高達 2070 億美元的外貿存底、經常賬戶盈餘，和聯準會鴿派發言後帶來的美元疲軟。

不過，ING Groep NV 經濟學家 Prakash Sakpal 認為，在經濟 4 年多的軍政府統治後，2019 年的大選，可能帶來不確定性，影響貨幣走勢。

經濟學家預計泰國 12 月出口年減 0.6%，但一些評論人相信，泰國整體經濟前景樂觀。世界銀行上週表示，泰國私人消費和投資的增加，填補了出口減少的空白。

泰國央行在去年 12 月升息，將基準利率調至 1.75%，目的是讓利率正常化，並防止金融業風險增加。但泰銖的攀升，可能會使如今已經低於目標的通膨受到壓力，從而使問題複雜化。

Kasikorn Securities Pcl 駐曼谷首席經濟學家 Kampon Adireksombat 認為，低通膨可能導致緩慢升息的腳步暫停，預計央行今年只會在第 4 季提高利率。