〈每日外資外匯觀點〉聯準會比預期還鴿派 美元不太妙

儘管美國聯準會周三維持利率不變，但會後的聲明措辭相當鴿派，衝擊美元指數跌破 95.5，周四進一步跌到 95.26 附近，非美貨幣則趁勢攀升。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

與上個月的利率決策會議後聲明相比，FOMC 此次聲明中，刪除「進一步逐漸升息」的措辭，並強調在未來會「保持耐心」，並下調經濟成長評估，從強勁下調至穩健，市場認為，不但已明顯釋出明顯鴿派訊息，甚至比預期還鴿派。

BMO Capital Markets 策略師 Jon Hill 指出，很明顯在所有政策槓桿中，FOMC 都試圖以一種積極方式來傳達暫停升息的鴿派信號，現在聯準會處於觀望態度，下一步利率決策將取於數據表現和經濟形勢。

野村 (Nomura) 策略師 George Goncalves 認為，聯準會聲明中，「準備調整完成資產負債表正常化的任何細節」，明白表達未忘記市場對資產負債表的擔憂。

蒙特利爾銀行 (BMO) 利率策略師 Ben Jeffrey 注意到，聯準會在聲明中暗示，經濟可能會面臨更多風險，與上次聲明中「均衡的」風險不同，意味著轉向更寬鬆立場的戰略是一致的。”

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表示，聯準會此次利率決議比市場預期更加鴿派，這也是美債價格反彈以及美元遭到拋售的原因。