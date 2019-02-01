紐約匯市─聯準會言論壓低美元 兌日圓降至2周低水位

投資人對美聯準會 Fed Reserve 的溫和言論，較鴿派的做法做出了反應，美元下跌至 2 周低水位，新興市場貨幣週四 (31 日) 上漲。英鎊周四也站穩了脚，在脫歐談判方面應能獲得進展，尤其是英國與愛爾蘭的邊境問題。

美元兌巴西雷亞爾 (real) 下跌超過 1%，並兌土耳其里拉、墨西哥比索、和其他新興市場貨幣下跌。美元兌日圓下跌 0.1% 至 108.92，同時也兌歐元下跌 0.3%、兌英鎊下跌 0.03%。

美元兌日圓趨勢圖 / 圖：xe

聯準會升息次數

美聯準會周三維持利率不變，並暗示可能已達到最新一系列升息的結尾。這一消息與 12 月份的貨幣政策會議上發布的訊息有了重大轉變，當時它提高了利率，並預計 2019 年再增加兩次升息。

證券商 TD Securities 高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，繼美聯準會聲明後，TD 已改變其預測，預計聯準會將再升息一次，而不是兩次，也將是這個週期的最後一次。

美國將於周五公布 1 月份的衣非農工資報告，目前分析師預計工作增加了 165000 筆，低於 12 月份的 312000 筆。如就業和工資數據令人失望，那麼這將進一步加強聯準會對經濟前景的謹慎態度，並進一步降低升息的可能性。

歐元區經濟不看好

在德國央行行長兼歐洲央行管理委員會成員 Jens Weidmann 描繪了德國經濟的黯淡景象後，歐元兌美元匯率從三周高點稍微下滑。他稱該國經濟放緩的時間將超過最初的預期。

Weidmann 還表示，由於油價下跌，歐元區可能會低估今年的通膨預測。MUFG 策略師 Lee Hardman 認爲，由於 Weidmann 較鷹派，其言論也導致歐元跌幅更大。