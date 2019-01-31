〈世界法說〉宣布斥2.36億美元收購格芯新加坡8吋廠 年增40萬片產能

晶圓代工大廠世界先進 (5347-TW) 今(31)日召開法說會，並宣布購買格芯新加坡 Fab 3E 廠，包含廠房、廠務設施、機器設備與 MEMS 智財權與業務，該廠現有月產能約 3.5 萬片 8 吋晶圓，交易金額 2.36 億美元，交割日預計是今年 12 月 31 日，世界表示，購置產能後，世界每年將增加 40 萬片 8 吋晶圓產能。

世界表示，雙方已針對格芯公司 Fab 3E 晶圓廠員工與客戶交接達成共識，雙方也認為，員工是重要資產，應優先妥善安排，將共同確保晶圓廠生產的客戶，其產品生產將不因此次交易受影響，世界也將承接該晶圓廠所有員工，並持續提供晶圓代工服務，接手晶圓廠生產的客戶產品，包含 MEMS 相關。

世界董事長方略表示，藉此次交易，世界可因此取得擴充產能機會，確保公司未來成長動能無虞，世界自創立以來，已有三次豐富的擴產經驗，將一廠、二廠與三廠分別由 DRAM 廠轉型為晶圓代工廠，預期這是雙贏的決定，世界也將滿足客戶在產能、技術上的需求，持續獲利與成長，並回饋股東。

世界表示，2018 年起產能已達滿載，客戶也期待公司可擴充產能，以因應其需求，此次資產購置可為世界增加每年超過 40 萬片 8 吋晶圓產能，強化產能擴充布局的面向。