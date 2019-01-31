可成旗下悅康與威強電合攻智慧醫療解決方案 獲英特爾認證並進入推廣

金屬機殼大廠可成 (2474) 搶攻智慧醫療的轉投資悅康科技，宣布攜手台 IPC 廠威強電 (3022) 開發的新一代 IoT 智慧醫療產品，甫通過英特爾 (Intel) 審核與認證，列為全球 IoT Market Ready Solutions 醫療應用市場就緒解決方案之一。悅康指出，該公司以多年在醫療應用市場的耕耘成果，結合威強電在 IoT 經營的經驗，獲得英特爾的認可，一同佈局全球市場，為長期發展奠基。據了解，悅康科技在 2010 年成立，目前為可成持股 40% 的生醫公司，開發智能化醫療照護系統與個案健康管理系統。



悅康表示，其 INDAS(Integrative Data Acquisition System) 臨床資料整合系統，透過專利技術與醫療儀器交換生命徵象、治療處方及儀器參數，將傳統醫療設備和 IoT 行動醫療設備整合至臨床資訊軟體，在 APP 上乘載專屬於各個醫學專科領域所設計的軟體，從儀器資料無紙化、數據傳輸、系統整合到臨床行動化軟體開發，提供醫事人員完整服務。



在英特爾 IoT Market Ready Solutions 市場解決方案中，提出其在門診系統、血液透析中心及呼吸照護中心應用。悅康將工業 4.0 與 IoT 未來趨勢，結合台灣最領先的臨床醫療優勢，成功開發出台灣最具優勢的智能方案，為智慧醫院與未來醫療 AI 完成最後一哩路。



2017 年英特爾推出 IoT Market Ready Solutions 市場就緒解決方案，協助合作夥伴將各種市場應用整合方案轉化成可立即銷售獲利的完整套件，並透過彼此全球的管道推廣銷售。



悅康與威強電合推臨床資料整合系統方案，去年通過英特爾審核與認可，並發布於 IoT Market Ready Solutions 市場就緒解決方案的全球平台，積極於各國際媒體與活動中推廣。