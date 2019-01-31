康那香握住既有客戶訂單 第一季營收樂觀看待

康那香 (9919) 近來積極瞄準電商新平台，面對市場需求及消費偏好快速變化，導致去年累計全年營收 35.35 億元，年減 5.15%，但今年握住既有客戶訂單，康那香對於首季營收表現樂觀看待。台灣地區以自有品牌站穩不織布市場通路，加上代工訂單持續，挹注營收大幅貢獻。康那香指出，台灣市場除了傳統銷售通路，近年來透過觀光工廠、電商平台，以差異化產品、團購，獲得消費者青睞，整體營收表現持續看好。



反觀大陸地區，康那香表示，大陸地區以電商通路廠商代工為主，營收表現端看廠商對市場及消費者需求調整出貨時間，因此營收表現出現提早或延後認列情形，不過中國市場在 OEM 代工方面仍有營收貢獻，惟自有品牌尚有發展空間。



展望後市，康那香認為，目前手中仍握住既有客戶訂單，第一季營收樂觀看待。