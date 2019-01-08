蘋果降財測效應 可成12月業績跳水 公司預警Q1衰退 今年營運逆風

蘋果 (Apple) 銷售不振，下修財測衝擊所致，可成(2474)12 月業績跳水，單月以 66.98 億元，較上月大減 30.38%，同比衰退 27.96%，低於市場預期。可成坦言，此疲軟市況將延續到第一季，業績將陷衰退，今年不但保守看待景氣狀況，獲利能力也將低於過去幾年的平均數，該公司將致力以自身優勢，取得優於產業平均的成績。



在疲軟的 12 月業績之下，第四季合併營收僅 291.65 億元，較上季增加 16.2%，但年減 11.1%，全年合併營收為 954.16 億元，年增幅度收斂至 2.3%，雖仍創高，但千億營收夢碎。



可成在業績公告後，以中、英文發出一份致投資人信函，內容坦言受到國際經濟與貿易動盪、市場需求與波動幅度難以預估以及其他市場因素影響之下，整體需求未見成長的情況。



而上季需求疲軟，導致旺季不旺，單季營收同比陷入衰退的情況暫時還難以止血。該公司預警，疲軟的市況將延續至今年第一季，預期本季將會比去年同期更淡，且今年預計也將延續去年底市況，整體市況將更具挑戰，實際需求能見度充滿高度的不確定性與波動性。



因此，該公司也將更保守的看待今年景氣，且因需求不確定性高，相較過去，預估今年價格波動度也將提高，在產品價格有壓的情況下，預期獲利能力將會低於過去幾年的平均數。



可成說，該公司將運用技術能力、產能規模、反應速度等優勢，透過持續導入新客戶、新產品，加深自動化能力、提高營運效率以及加強成本控管等作法，取得優於產業的成績。

