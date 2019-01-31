日立公開收購永大案 小股東今天具狀控告董座等6人背信

針對永大機電 (1507) 董事會於 1 月 29 日強行通過日立公司以每股 60 元公開收購案，卻排除兩家有意出價更高的外資電梯股東，包括全球排名第一的美國奧的斯 (Otis) 與排名第五的瑞士迅達 (Schindler) 所提出的每股 63 元，小股東黃文泰今日具狀與十多位聲援股民赴台北地檢署按鈴控告董事長許瑞鈞等 6 人涉嫌背信及證交法特殊背信。根據黃文泰控告針對 1 月 29 日永大董事會上，同意日立公開收購的許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、日立法人董事 - 長島真、及其他董事鄭萬來、廖錦玉 (獨董) 及謝永明(獨董)6 人涉嫌背信及證交法特殊背信。



黃文泰與其他股民今日手持「賤賣永大獨厚日立」、「股民淌血」、「違法收購」、「司法機關嚴查」及「還我公道」等標語，痛批永大董事會以多數決通過日立以每股 60 元公開收購，卻排除兩家有意提出每股 63 元競標的美國奧的斯與瑞士迅達，損害股民巨大利益至少 12 億元。



小股民認為，永大董事會執意賤「嫁」較低的日立，堅決排除價高的兩家外商，合理懷疑永大與日立黑箱主導此次收購案，完全不符正常邏輯，認為贊成收購案的永大董事與獨董已違背善良管理之責與應為全體股東爭取最大利益的職務，司法機關應該介入調查，還小股民一個公道。



黃文泰表示，永大是間體質良好的上市公司，有技術有聲譽，且大陸市場更是未來金雞母，上海永大廠區的土地價值更是不斐，他對於永大無心經營想要打包出售感到不解，但身為投資人只要股票能賣個好價錢他都贊成，但此次公開收購經媒體披露過程，太多不合常理之處，包括永大資產鑑價排除上海永大的土地價格與未來前景計算，僅以現況估價，根本是賤賣資產損及投資大眾利益。



黃文泰進一步指出，若台北市大安區一間地段良好且具都更題材的大型房屋，請問屋主在不缺錢的情況下，會以現況市價出售還是會以未來前景價格替自己爭取最大利益？相信多數人會選擇後者。但永大此次出售卻處處配合出價較低的日立完全排除出價較高的外資，完全不合常理。



黃文泰指出，根據了解，公司鑑價報告的價格區間是落在每股約 57 元到 68 元之間，結果永大卻同意日立選擇的 60 元，連平均價 (62.5 元) 都不到，根本低估價格沒有捍衛爭取小股民最大利益，基於以上種種原因，他才會與其他股民挺身站出來，藉由司法告發自力救濟捍衛自己的權益。