供給增速遠大於買氣增幅 北台灣上季建案數再登峰

據市調機構住展統計，北台灣去年第 4 季銷售中新成屋、預售屋建案數量達 1480 個，連續三季創新高，較前季增加 48 個、季增幅約 3%，與 2017 年第 4 季相比，則增加 137 個、年增幅大增逾 1 成。住展企研室經理何世昌表示，雖然去年來買氣回升，但建商推案實在太踴躍，導致市場消化不良脹氣，以致於出現成交、賣壓同步走高的現象。

住展統計顯示，自 2013 年至今，北台灣銷售中建案幾乎多呈現逐季呈長的局面，顯示賣壓正在不斷加重，同時，與前一波房市多頭時期高峰 2013 年第 1 季相比，則去年此台灣第 4 季銷售中建案數量暴增近 9 成，數字看起來增加快速。何世昌認為，市場累積多年龐大的賣壓不可能平白無故消失，假若長期下去，勢必會對價格造成極大壓力，建議業者輕忽警訊。

何世昌指出，統計數據來看似乎與近期回溫的市場背道而馳，但其實並無矛盾。關鍵在於，去年買氣雖然回升，但供給量增加的速度遠大於買氣增幅，即使有一些建案銷售率很不錯，但要賣到完銷撤場的難度依舊很高，以致於銷售中建案數量不斷衝高。

而統計北台灣銷售中建案數量最多的行政區，依序為竹北 84 個、桃園 72 個、中壢 67 個、淡水 53 個、林口 46 個。這些行政區建案，大部份都集中在重劃區當中，雖然建案量仍大，但除了淡水之外，其他區域已有緩慢減少。淡水建案不減反增，一來是去年交屋後重新推出的建案增加，二來是先前 1 字頭建案成交熱絡，且業者看準輕軌通車題材，讓利幅度減少，以致於成交轉冷，賣不掉的建案又多了起來。

在台北市的部分，銷售建案數量最多的前三名行政區依序為北投 34 個、中山 28 個、內湖 25 個。北投、內湖建案數量多，均與近年交屋潮有關，銷售中的成屋案明顯上升。中山區則是傳統推案熱區，新的預售案不斷湧出，供給量位在高檔。