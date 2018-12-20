〈房產〉大台北近一年新建案漲勢 由蛋白區個案成領頭羊

大台北房市也有補漲行情？據市調機構統計，近一年來大台北主要行政區新成屋及預售案房價變化，漲幅前 10 名中有 6 名是蛋白區，顯示近年大台北房價雖仍在盤整狀態，但已有區域房價悄悄漲上來，且還顛覆過去由蛋黃區扮演上漲領頭羊、蛋白區跟漲的慣性。

住展企研室經理何世昌指出，近幾年房市出現「非典型修正」，許多新建案房價漲跌看的不是地段好壞，而是看建商口袋。口袋深的建商寧願把房子放到天荒地老，也不願降價，但市場派的建商卻很務實，說降就降，因而出現區域房價漲跌違背過去歷史慣性的狀況，民眾買房前不妨多加比較。

依住展統計， 2017 年 10 月至 2018 年 10 月，大台北主要行政區新成屋、預售屋房價漲幅前 10 名，依序為大同、南港、新店、淡水、萬華、中山、大安、泰山、土城、新莊等區，漲幅從 2.3-6.1% 不等。台北市蛋白區有大同、南港、萬華，新北市蛋白區則有淡水、泰山、土城等區進榜，榜上屬於蛋白區的行政區數量達 6 個。

其中大同、南港是近一年來大台北房價漲幅最大的區域。其中，大同區房價由去年 10 月的每坪 70.2 萬元，漲至每坪 74.5 萬元，漲幅約 6.1％。南港則由每坪 64.9 萬元漲至每坪 68.9 萬元，漲幅也達 6.1％。這兩個蛋白區，竟成為近一年大台北房價漲幅之冠。

何世昌分析，大同區近年房價漲勢最顯著的地方，一是近火車站的區塊，二是鄰中山區的區塊。近年火車站周邊區域，新建案賣點是「西區門戶計畫」與「雙子星」開發案的遠景，賣價突破天際。此外，鄰近中山區的捷運民權西路、雙連站周邊區域，雖然門牌是大同區，卻賣起中山區價格，因此推升整體房價。

幾年前，南港是北市房價較早下跌的區域之一，南軟與中研院一帶是下修程度較劇烈的區塊。但南港房價先跌也先止穩，當房價修正到滿足點後，買盤已進場接手。其次，今年來南港近信義區的區塊，有幾件高價都更案開賣，也是房價上揚的因素之一。

而漲幅第三名的新店區，因央北重劃區建案賣價開低走高，且大坪林房價微揚，至於五峰重劃區及周邊房價止穩，近一年新建案房價漲約 5.8％。