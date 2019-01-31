6成女性骨盆前傾不自知！1招正骨盆消除下背痛、小腹凸

文／早安健康編輯部

骨盆前傾

肩頸痠痛、下背痛、小腹凸、便祕、生理痛

根據聯安預防醫學機構公布資料，台灣有 60％女性有骨盆前傾的問題而不自知，其中的 69％ 更出現了下背疼痛的症狀。骨盆前傾者容易小腹凸出、臀部過翹，內臟位移會導致腹脹便祕或婦科問題，往上還會干擾呼吸肌運作，增加肩頸肌肉負擔，久了容易肩頸痠痛。

骨盆後傾

駝背、腰痛、小腹凸

久坐使背肌與臀肌僵硬無力，導致骨盆後傾，容易駝背，身體重心大多會放在胸椎連接腰椎的位置，站立、走路時重心偏後，也因為腰椎曲線變直，腰椎關節壓力過大，再加上臀肌無力而動用到腰部肌肉幫助維持平衡，同樣容易造成腰痛，也經常形成向前挺出肚子的體態。

壓腿伸展

這個動作可以改善骨盆歪斜、血液循環不良與虛寒，骨盆回正之後開闔更靈活，髖關節可動區域也變廣，一個動作就能刺激肌肉、提高代謝。睡前仔細伸展，還有助於消除下半身疲勞。

STEP 1. 仰躺著立起雙膝，讓腳跟貼近臀部，雙手抓著腳踝。

STEP 2. 一邊緩緩吐氣的同時，將膝蓋朝內側倒去。這時，要注意不讓腰部浮起來。膝蓋碰不到地也沒關係，感覺到膝蓋和大腿伸展即可，維持著這個姿勢呼吸 5 次。

STEP 3. 緩緩將右膝回到原位，反方向進行相同動作，左右交替 5 回。

來源：《早安健康》 2019 年 2 月

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