人生下半場 全國868萬名選手的保險理財大計

文●黃晴冬

根據內政部統計，全國五十歲以上人口將近八六八萬人，占總人口約三成七。這批近退休或已退休的人，翻越四十歲明辨是非的「不惑」門檻後，轉頭就到了知命、耳順年，被迫面對「退休後該怎麼辦？」的考題。同樣處於人生下半場，各世代走過的路卻大不同，怎麼寫下答案？有的游刃有餘，有的則是蠟燭兩頭燒，對未來想都不敢想。

走入人生下半場，該為自己而活了！對五十世代而言，退休就在眼前，剩下十年、十五年的職場時光，想再努力一些為退休生活疊床架屋，也不是沒有方法。

五十世代 夾心族 家庭負擔重 難準備退休

服務五十、六十歲客戶的業務員，對他們的憂慮尤其感同身受。富易達保險經紀人菀婷通訊處業務處經理戴菀婷觀察，五十世代的煩惱主要還是在子女教育支出、父母照顧，即便知道應該準備退休金，卻被家庭壓力逼得喘不過氣。

確實從時代演進看起來，五十世代（一九五九年～一九六八年出生者）恰巧與台灣經濟奇蹟擦身而過，一九六○年代起經濟起飛，薪資水準與 GDP 都有十％以上的成長，但等到五十世代長大投入社會，「台灣錢淹腳目」的榮景正從高峰開始下滑。更令他們搖頭嘆息的是，一路走來歷經金融風暴、低薪浪潮、年金改革，等到要退休才知道「政府似乎不會照顧我到老。」

再者，這個世代多半還有結婚生子的觀念，成家對數多、離婚率也低，五十世代族群幾乎人人都有夾心餅乾的煩惱，不是要照顧父母，就是有孩子要養。育兒成本也節節攀升，五十世代能考上大學、且家長願意栽培的人不多，多的是國中義務教育念完就開始工作；但他們的子女將大學學歷視為基本門檻，繼續升學讀研者大有人在，孩子投入職場的年紀可能和父母那代相比足足晚了十年，父母負擔大不同。

社會保險當參考

自製年金 五十歲還不晚

「現在透過存款已經不能增加財富了，」淡江大學風險管理與保險學系教授繆震宇強調，六十、七十歲的長輩經歷過銀行高利率的時代，養成用儲蓄累積財富的習慣，但時至今日這套觀念不再適用。針對無頭蒼蠅的熟齡族，繆震宇建議可以試算自己的社會保險如勞保、公保、國保的老年給付缺口後再「自製年金」，目前勞保老年年金給付平均月領一．七萬元，若退休後預期每月有三萬元的開銷，就要透過其他工具如配息型的基金或 ETF、年金險、儲蓄等，來補齊一．三萬元的缺口。

「四％法則」這套退休金規劃方式在九○年代出現後，時至今日仍常被提起，簡單來說，若退休金進行的投資報酬率比每月提取作為開銷的比例還高，退休金就能取之不盡。去年美國十年期公債殖利率攀上三％，要找到四％報酬率以上的投資標的並非不可能，雖然近年有學者指出四％法則並非絕對，其概念仍可供參考。

靠保險規劃退休 五十歲買年金險 適合嗎？

戴菀婷觀察，五十世代在家庭壓力夾擊下，多半只能撥出收入的一部分來存退休金，對每月存一點錢、到期後領回的儲蓄險接受度就很高。「以這個年紀的職涯來看，還可以負擔十年期、十五年期的儲蓄險，二十年期就太長了。」戴菀婷說。假設投保利變終身壽險，十年期繳完後退休，一時用不到，可繼續滾利直到二十年才解約，一百萬元保費有機會增值到一百三十萬～一百四十萬元，是低風險的投資方式。

勞保局局長石發基過去接受本刊採訪時曾強調，勞保老年給付年金化，有一部分就是因為勞工一次請領可能被子女借用、投資失利、被詐騙…… 不易守住百萬老本，靠年金才能真正保障老年生活。因此與儲蓄險同樣有資產增值功能的年金險，就強化「定期給付」的特色，進入年金給付期後，就不能解約也不能部分提領，確保資產細水長流。

不過，年金險對五十世代來說有兩大難點。其一就是躉繳門檻高，「要上班族一次拿出幾百萬元來買年金險不太可能！」戴菀婷表示，年金險多半採躉繳，約定年金給付期後才開始領回，經濟壓力本就吃重的五十世代太難做到；而躉繳少少的十萬元、二十萬元，增值效果又不好。

第二個原因在於彈性不佳，一旦開始領年金，臨時有急用也拿不出來，資產保全的特色反而讓年金險失去彈性。戴菀婷曾建議保戶將年金給付期設高齡，退休後在年金給付開始前，每年部分提領來用，但實在太麻煩，保戶還是不買單。

繆震宇同樣認為，一樣投入五百萬元，躉繳年金險的效益可能不如穩定的配息基金來得更好。所以年金險在台灣多被視為儲蓄險的替代品，比如年輕人存買房基金、父母存教育基金，往往在保單價值準備金達標後就解約，根本等不到啟動年金給付的那一天。

繆震宇更提出另一個意外的發現，在年金改革議題發燒後，學界曾調查軍公教人員在退休金縮水的變革下，保險需求如何改變？原先預測軍公教族群會將減少的兩萬元退休金轉而用年金險來補足，結果卻跌破眼鏡。「反而是長照險的關注度增加！」繆震宇推測，年改前基層公教人員退休金約六萬元，應付生活開銷綽綽有餘，會將多餘部分用來準備長照；如今砍掉兩萬元，剩下四萬元維持生活，公教人員很快聯想到「我請看護的錢沒有了！」長照相關保險吸引受年改衝擊者的注意力，年金險自然較不受關心。

來源：《現代保險雜誌》 361 期

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